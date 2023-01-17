Где Хоппер в «Очень странных делах 4»? Русская тюрьма, объясни

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плевать на это Президент Джим Хупер Он уничтожил последний портал в Изнанку, событие, вызвавшее энергетическую волну, которая буквально испепелила всех вокруг него. Несмотря на это, он оказался в ловушке энергетического поля, когда произошел взрыв. Несмотря на это, его смерть, казалось, завершила характер сезона от слегка токсичного, защищающего отца до просто защищающего отца. Не обращайте внимания на весь этот мусорный сюжет. Дэвид Харбор никогда не собирался Нет быть в Странные вещи 4 сезон — и так физика к черту. Хоппер жив.

Хупер все еще жив, но Хупер также находится в России, будучи пленником Советов в том, что похоже на ГУЛАГ или исправительно-трудовой лагерь. (В реальной жизни многие из этих лагерей Фактически он был закрыт после смерти Иосифа Сталина в 1953 году., хотя некоторые из них были переоборудованы для размещения политических заключенных в 1970-х и 1980-х годах; Хоппер, который помешал советским научным усилиям в Хокинсе, является «американским» заключенным).

Когда мы встречаем «американца» в первый раз во время Сцена из титров в третьем сезонеи проводится возле Демогоргона, где, по-видимому, обедают охранники — вместе с заключенными.

В начале четвертого сезона Джойс получает посылку из Советского Союза, подтверждающую, что Хоппер действительно находится в России. Она еще не знает, что его держат в плену. Тем не менее, зрители уже знают о судьбе Хоппера, хотя его точное местонахождение и то, как он туда попал, остаются мучительными вопросами.

Вот что вам нужно знать о местонахождении Хоппера в 4 сезоне. Потому что география имеет значение.

Где Хоппер на самом деле?

Хоппер находится на Камчатке, Россия, на полуострове восточнее — и через Берингово море от Аляски. (Это делает его местоположение несколько доступным на самолете, даже во время действия сериала «Холодная война». Здесь, за пределами неуказанного города, находится лагерь для военнопленных, из которых заключенные работают на Сибирской железной дороге. Хоппер, похоже, был арестован в Хокинсе. а потом посадили.Экстрадиция в Россию как политзаключенного.

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Камчатский лагерь для военнопленных Странные вещи ПРАВДА?

В основном нет. мне Базы данных российских ГУЛАГов, По всей видимости, на Камчатке не было лагеря. Однако близость полуострова к американской территории делала это место стратегически важным для Советского Союза. У СССР была военно-морская база на полуострове, и земля была ограничена даже среди советских граждан; полуостров размером с Калифорнию, Хотя всего 400 000 граждан— со специальными военными пропусками — им разрешалось там жить.

Хотя этого точного ГУЛАГа, возможно, не существовало, действия в тюрьме, изображенные в сериале, похоже, взяты из исторических отчетов; Советский Союз использовал труд заключенных для строительства железных дорог, соединявших дальневосточные районы страны. Строительство началось в 1947 году. Кроме Сталина, отдавшего приказ о строительстве, есть еще много Советские лидеры сочли это предприятие неэффективным и по большей части ненужным..

К настоящему времени Хоппер находится в одних из худших условий, описанных бывшими заключенными, — его избивают и жестоко обращаются с ним советские охранники.

Кроме одного охранника, кажется.