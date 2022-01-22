Геймеры приветствуют сделку Microsoft Activision с осторожным оптимизмом

Послужной список Activision в некоторых играх также становится все яснее. В ноябре он отложил выпуск новых релизов Diablo и Overwatch. В том же месяце недавно выпущенная Call of Duty: Vanguard подверглась широкой критике как скучная и наполненная ошибками.

Пэррис Лилли, игрок в видеоигры и соведущий Gamertag Radio, сказал, что сделка Microsoft по покупке Activision не только поможет Xbox Game Pass, службе подписки Microsoft на видеоигры, но и позволит разработчикам Activision вырваться из порочного круга. Г-н Лилли сказал, что покупка Microsoft может позволить разработчикам «сделать перерыв», чтобы они могли со временем улучшать игры, а не обновлять их часто.

Он добавил, что это приобретение может стать возможностью решить проблемы Activision на рабочем месте под руководством г-на Котика. Г-н Котик отказался сообщить в интервью, останется ли он генеральным директором после закрытия сделки. Ожидается, что он уйдет в отставку, хотя он может перейти на должность советника, говорят люди, знакомые с его планами.

Несколько игроков заявили, что сделка также может преобразовать соревновательные лиги видеоигр, известные как киберспорт, предназначенные для игр Activision, таких как Overwatch и Call of Duty: Warzone. По мнению многих игроков, подобные турниры при Activision ослабли. Microsoft добилась успеха со своей игрой Halo, в которую играют на соревнованиях.

Несколько игроков также заявили, что их не очень волнует, что Microsoft сформулирует сделку как способ укрепить свои позиции в метавселенной. Они сказали, что метавселенная кажется надуманной идеей, в то время как сделка может мгновенно улучшить игры и рабочее место Activision.

«Честно говоря, я мало что знаю о метавирусах и обо всем этом», — сказал г-н Беноса.

28-летний Крис Нобрега из Сан-Хосе, штат Калифорния, сказал, что за последнее десятилетие он провел более 11 000 часов, играя в World of Warcraft, ролевую онлайн-игру, после того, как наблюдение за игрой своего брата пробудило его интерес.

Но пока он продолжал играть, по его словам, его взгляды на игру со временем изменились, поскольку популярные разработчики ушли из Activision, а компания повторно использовала внутриигровые системы.