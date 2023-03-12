Геймплей Spectre показывает трейлер дуэли DNF, подробности Season Pass



















Прошел год с момента первого выпуска DNF Duel, и, хотя игра не получала новых DLC с момента ее запуска, это, наконец, должно измениться.











Arc System Works представила геймплейный трейлер Spectre после финала Arc World Tour 2022, а также дополнительную информацию о грядущем новом персонаже и Season Pass.



















Как видно из кадра, Спектр сражается, используя два лезвия, что дает ему большую дальность действия и лучшие возможности передвижения, чем у большинства остальных актеров.





Она может перемещаться в воздухе в 8 направлениях, дергая лезвие Белого Клыка и подтягиваясь за проволоку, чтобы изменить дыхательные пути.













Помимо нового персонажа, ArcSys также представила дорожную карту Season Pass для DNF, которая подтверждает, что в этом сезоне будет 5 новых персонажей и еще 1 этап.





Призрак не появится в качестве первого персонажа до этого лета, но он принесет с собой обновленную систему пробуждения, а также новые механики, которые сделают игровой опыт более глубоким, чем раньше.













В этом обновлении игроки могут выбирать между Clear Cube и Gold Cube для пробуждения, причем первый активируется при 50% здоровья и меньшей мощности, чем у золота, что, вероятно, будет работать так же, как сейчас.





Разработчики также упоминают новую механику защиты, которую планируют добавить одновременно, но не хотят вдаваться в подробности, как сейчас.





Как, вероятно, можно предположить в дорожной карте, ArcSys стремится гарантировать, что фанаты планируют поддерживать игру как минимум до 2024 года с новым контентом и обновлениями баланса в пути.





Вы можете посмотреть трейлер Spectre ниже.





















