Гейтс, похоже, удваивает свое утверждение о том, что Байден десятилетиями ошибался в основных вопросах внешней политики.

Роберт Гейтс, бывший министр обороны при президенте Обаме, похоже, повторил в интервью, транслированном в воскресенье вечером, что, по его мнению, президент Байден ошибался почти по всем важным вопросам внешней политики и национальной безопасности за последние четыре десятилетия.

Гейтс, проработавший в ЦРУ около трех десятилетий, размышлял о себе во время интервью CBS. «60 минут», Репортер Андерсон Купер спросил его о его дневнике 2014 года, озаглавленном: «Обязанность: Воспоминания военного министра».

Купер сослался на раздел в книге, в котором Гейтс назвал Байдена честным человеком, но написал, что, по его мнению, он «ошибался почти по всем важным вопросам внешней политики и национальной безопасности за последние четыре десятилетия».

«Я думаю, что он ошибся», – ответил Гейтс, прежде чем упомянуть о противодействии Байдена «каждой военной программе Рональда Рейгана, направленной на соперничество с Советским Союзом», первой войне в Персидском заливе и даже отметив их разногласия в отношении Афганистана в эпоху Обамы. Администрация.

Он сказал, что считает, что Байден допустил ошибку в Афганистане в том, как он справился с выводом войск.

Байден защищал свою администрацию и, по сути, сказал, что через два десятилетия нет простого выхода из страны.

«Когда я слышу, что мы могли бы это сделать, мы могли бы продолжить так называемые низкокачественные усилия в Афганистане с низким риском для нашего обслуживающего персонала и с низкими затратами. Я не думаю, что достаточное количество людей понимает, сколько мы просили 1 процентов этой страны, чтобы носить эту форму ».

78-летний Гейтс сказал “60 Minutes”, что он живет в штате Вашингтон, чтобы уехать как можно дальше от столицы, но признал, что трудно наблюдать за выводом войск и последующим хаосом в Кабуле. Он сказал, что президент Трамп не смог правильно спланировать ситуацию, и как только он сказал, что будет «установленный крайний срок, я думаю, что это тот момент, когда я должен был начать выводить этих людей».

«Нужно быть очень наивным, чтобы не предполагать, что дела пойдут под откос после завершения вывода», – сказал он.

Это не первый раз, когда Гейтс резко критикует отношение Соединенных Штатов к войне в Афганистане. В своих мемуарах он писал, что в 2010 году он был убежден, что Обама «не верит в свою собственную стратегию и не считает войну своей собственной. Для него все дело в том, чтобы уйти».

Он ясно дал понять, что никогда не сомневался в поддержке Обамой войск, только миссии. Вашингтон Пост упомянул В то время министр обороны редко «публиковал столь враждебный образ находящегося у власти президента».