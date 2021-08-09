Гей-дайвер ответил на уродливые телесные оскорбления в России

Британский дайвер-гей Том Дейли с гордостью ответил на отвратительную полемику на Олимпийских играх после того, как он и другие спортсмены поймали ужасающие оскорбления по российскому телевидению.
Международный олимпийский комитет пообещал расследовать Комментарии против геев и трансгендеров О спортсменах рассказали российские СМИ на прошлой неделе.
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Российские вещатели были осуждены за постыдные и позорные комментарии в адрес геев и трансгендеров, в частности, чемпиона Великобритании по прыжкам в воду Дейли и штангистки Новой Зеландии Лорел Хаббард.
Согласно The Times, Дейли и Хаббард были названы «грязью» и «психопатами» в двух разных российских новостных шоу.
Британская чемпионка Дейли – гомосексуал, но штангистка-киви Хаббард стала первой спортсменкой-трансгендером, участвовавшей в Олимпийских играх, несмотря на то, что ей не удалось выполнить ни одно из своих упражнений в квалификационных раундах.
В программе «60 минут России» ведущая Ольга Скабиева оклеветала Дали, завоевавшего золото в финале синхронного подиума среди мужчин.
«В Британии, конечно, у них есть свои ценности», – сказала Скабиева о Дали и ее муже Дастине Лэнсе Блэке.
«Если бы эти мужчины не воспитывали ребенка вместе, это было бы их делом. По крайней мере, они конкурируют с другими мужчинами».
Затем Скапиева заявила, что со стороны Хаббарда было несправедливо участвовать в женском соревновании.
Российский политик Алексей Журавлев добавил, что Россия выступила против «этой ненормативной лексики и извращений … этой мрази».
Как сообщает The Sun, телеведущий Анатолий Козычев также издевался над Хаббардом, надев парик и настаивая на том, что трансгендеры – «психопаты» и им нужна профессиональная помощь.
Ужасающие инциденты вызвали глобальные протесты, когда фанаты со всего мира сплотились вокруг спортсменов и осудили ненавистный захват российского телевидения.
Дейли, который выиграл золото и бронзу на Играх и был замечен вяжущим куртку на трибунах во время освещения Игр в Токио, сказал, что «понятия не имеет» о нападениях, от которых он пострадал, находясь в своем олимпийском пузыре.
Трогательное послание Тома Дейли критикам
Тем не менее, 27-летний парень оставил сильное сообщение своим критикам после того, как репортеры сообщили ему о разногласиях.
«История показывает, что все в этом обществе было продиктовано опытом белых гетеросексуалов», – сказал Дейли.
«Если бы мы могли собраться вместе и использовать разные точки зрения, мир стал бы лучше».
Дейли сказал, что ему «чрезвычайно повезло» представлять Великобританию, а не страну, где его сексуальная ориентация является преступлением и в некоторых крайних случаях карается смертью.
«В этих Олимпийских играх принимают участие 10 стран, где гомосексуалы наказываются смертью», – пояснил дайвер.
«Мне очень повезло, что я представляю команду GB, я могу стоять на трамплине как я с мужем и сыном и не беспокоиться о каких-либо последствиях.
«Но я знаю, что мне очень повезло, что у меня это есть, и что во всем мире есть много людей, которые выросли в менее удачных ситуациях.
«Я просто надеюсь, что наблюдение за спортсменами, занимающимися всеми этими видами спорта, поможет людям почувствовать себя менее одинокими, почувствовать, что их ценят, и они смогут чего-то добиться».
Представитель МОК сообщил Би-би-си, что они звонили на Российское государственное радио, чтобы выразить обеспокоенность по поводу анти-ЛГБТ-освещения.
«Дискриминации нет места на Олимпийских играх», – говорится в заявлении МОК.
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