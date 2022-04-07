Генассамблея ООН приняла решение отстранить Россию от членства в Совете по правам человека на заседании Генассамблеи в четверг.

Материнская компания Facebook, Meta, в четверг описала набор сомнительных кибер-тактик, которые, по ее словам, используют группы, связанные с Россией и Беларусью, для нападения на украинских солдат и мирных жителей.

Тактика, используемая группами, включает появление в качестве независимых онлайн-журналистов и новостных агентств, чтобы продвигать российские темы для разговора, попытки взломать учетные записи десятков украинских солдат в Facebook и проведение скоординированных кампаний, чтобы попытаться удалить сообщения критиков России из социальных сетей. .

Компания заявила, что хакерская группа, известная как «Ghostwriter», которую интернет-эксперты считают связанной с Беларусью, попыталась взломать Facebook-аккаунты десятков украинских военнослужащих.

Мета сказал, что хакерам удалось «небольшое количество случаев» и «опубликовать видео с призывом к военным сдаться, как если бы эти сообщения были от законных владельцев учетных записей. Мы заблокировали распространение этих видео».

Мета также отметила, что действия групп, связанных с правительством России и Белоруссии, по-видимому, активизировались незадолго до вторжения, добавив, что она отметила, что аккаунты, связанные с белорусским КГБ, «внезапно начали публиковать на польском и английском языках сообщения о капитуляции украинских сил без боя». и лидеры нации, бегущие из страны 24 февраля, в день, когда Россия начала войну.

Meta также заявила, что удалила сеть из примерно 200 учетных записей, действующих из России, которые неоднократно делали ложные сообщения о людях в Украине и России, чтобы удалить их и их сообщения с платформы. Аккаунты неправильно сообщили Meta, что люди в Украине и России нарушили правила компании в отношении разжигания ненависти, а также другие правила. Эта тактика, известная как «массовое освещение», обычно используется людьми, пытающимися закрыть аккаунты оппонентов в социальных сетях.

Вадим Гедема, соучредитель Digital Security Lab Ukraine, организации, которая помогает защищать онлайн-аккаунты журналистов и активистов, сказал, что российское вторжение привело к «массовому увеличению атак на учетные записи социальных сетей посредством массовых репортажей».

Многие из целевых учетных записей Twitter и Facebook не были проверены, что затруднило восстановление учетных записей организаций, которые, например, собирали средства и координировали поставки медикаментов в ответ на российское вторжение, сказал Хидема CNN. «Многие страницы в социальных сетях были временно закрыты. Возможно, мы очень быстро восстановили большинство из них. Но это был беспорядок».

Мета также сказала, что продолжает видеть поддельные фотографии профиля, используемые в кампаниях по дезинформации.

В более раннем февральском заявлении Meta заявила, что обнаружила и закрыла секретную российскую операцию по оказанию влияния, которая управляла аккаунтами, выдававшими себя за людей в Киеве, в том числе за редакторов новостей, нацеленных на украинцев.

«Они утверждали, что базируются в Киеве, и выдавали себя за редакторов новостей, бывшего авиационного инженера и автора научной публикации по гидрографии — науке водной картографии», — сообщил Мита в своем блоге.

Поддельные аккаунты были связаны с людьми, находящимися под санкциями правительства США в прошлом. Согласно данным, проанализированным CNN, учетные записи и веб-сайты, управляемые этой операцией по влиянию, похоже, не очень успешно охватывают многих людей.