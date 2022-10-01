Гендиректора Запорожской АЭС задержал российский патруль

Киев (Рейтер) — Государственная компания «Энергоатом», отвечающая за государственную электростанцию, заявила в субботу, что российский патруль задержал генерального директора оккупированной Россией Запорожской атомной электростанции в Украине.

Президент компании Петр Коттен сообщил в своем заявлении, что Игорь Мурашов был арестован по пути с крупнейшей в Европе атомной станции в город Энергодар около 16:00 (13:00 по Гринвичу) в пятницу.

«Его вытащили из машины, завязали глаза и увезли в неизвестном направлении», — написал Котин в приложении для обмена сообщениями Telegram, добавив, что немедленных новостей о судьбе Мурашова не поступало.

Запорожский завод был центром семимесячного вторжения России в Украину, когда Москва и Киев обвиняли друг друга в бомбардировке объекта, что могло привести к ядерной катастрофе.

Президент Украины Владимир Зеленский призвал к демилитаризации территории вокруг завода, на которой работают украинцы.

Котин заявил, что Мурашов «несет главную и исключительную ответственность за ядерную и радиационную безопасность» станции и что его задержание «ставит под угрозу безопасность эксплуатации Украины и крупнейшей атомной электростанции в Европе».

Он призвал российские силы «немедленно прекратить акты ядерного терроризма против руководства и персонала» станции и освободить Мурашова.

(Репортаж Павла Политюка в Киеве; текст Уильяма Малларда; редакция Ким Когель)