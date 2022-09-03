Гендиректор Enel ждет новостей о продаже российского подразделения Лукойлу

Люди идут возле магазина энергии ENEL в Нитерое недалеко от Рио-де-Жанейро, Бразилия, 14 июля 2022 года. REUTERS/Ian Chibub/File Photo

ЧЕРНОБИО, Италия, 3 сентября (Рейтер) — Франческо Старас, исполнительный директор итальянской коммунальной компании Enel (ENEI.MI), заявил, что не знает, когда будет закрыта продажа ее российского подразделения, добавив, что потенциальный покупатель Лукойл запросил необходимое разрешение. .

«Лукойл сделал необходимый запрос… и мы ждем ответа», — заявил Старас на пресс-конференции в рамках бизнес-конференции на севере Италии.

В июне Enel объявила о достижении соглашения с российской компанией «Лукойл» и инвестиционным фондом «Газпромбанк-Фрезия» о продаже своей доли в размере 56,43% в Enel Россия примерно за 137 млн ​​евро, которые будут выплачены при закрытии сделки.

Россия внесла отечественную дочернюю компанию Enel в предварительный список компаний, продавать которые в этом году инвесторам из так называемых недружественных стран запрещено, если они не получат специального разрешения президента.

Позже Москва выдвинула дополнительное требование, также требующее от потенциального покупателя получить разрешение на приобретение оригинала.

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(Отчетность Эльвиры Паулины и Валентины Жа) Монтаж Кит Вейр

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