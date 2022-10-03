Гендиректор Eni надеется, что вопрос о прекращении поставок российского газа будет решен на этой неделе

РИМ (Рейтер) — Глава итальянской ENI (ENI.MI) заявил, что рассчитывает решить вопрос о прекращении поставок российского газа в компанию до конца этой недели, заявив, что это было вызвано проблемами регулирования в Австрии. Не геополитика.
Россия сократила поставки газа в Европу после того, как в феврале Запад ввел санкции в связи с вторжением Москвы в Украину, что спровоцировало широкомасштабный энергетический кризис.
Но исполнительный директор Клаудио Дескальци настаивал на том, что падение потоков российского «Газпрома» через точку входа в Тарвизио на севере Италии, выявленное в субботу, «не имеет никакого отношения к геополитическим факторам».
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«Это связано с тем, что «Газпрому» придется заплатить не существовавшую ранее денежную гарантию за транспортировку газа из Австрии в Италию», — сказал он, добавив, что сумма гарантии составляет 20 млн евро ($19,6 млн).
Он сказал, что Eni проверяет, сможет ли итальянская группа заменить «Газпром» или австрийского оператора по доставке российского топлива, который уже находится в Австрии.
Несмотря на недавнее закрытие, поставки газа в Италию превысили внутренний спрос, что позволило некоторым грузоотправителям продавать газ за пределы страны, пользуясь более высокими ценами в Центре передачи адресов Нидерландов (TTF), сказал Дескальци.
По словам Дескальци, чтобы избежать попадания некоторого количества газа на зарубежные рынки, Италия может увеличить запасы страны, приблизившись к 100% мощности. Другие европейские страны значительно увеличили свои запасы газа перед зимой.
Он добавил, что в последнее время потоки газа через Тарвизио поступают в объеме около 20 млн кубометров в сутки, что эквивалентно 10% от общего объема импорта в Италию.
(1 доллар = 1,0226 евро)
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Репортаж Джизельды Фаньони. Авторы Франчески Ландини, Кристины Карливаро и Федерико Макчони; Под редакцией Агнешки Флак и Яна Харви
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