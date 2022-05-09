Гендиректор Renault: решение по российским операциям будет принято в течение нескольких недель

Генеральный директор Renault Лука де Мео выступает на пресс-конференции в рамках посещения завода по производству подержанных автомобилей Re-Factory во Флине, Франция, 30 ноября 2021 г. REUTERS/Benoit Tessier

ЛОНДОН (Рейтер) — В ближайшие недели автопроизводитель примет решение о будущем своей деятельности в России, где она приостановила свою деятельность в конце марта после вторжения в Украину, заявил в понедельник главный исполнительный директор Renault (RENA.PA).

«Переговоры все еще продолжаются», — сказал генеральный директор Лука де Мео на конференции FT Future of the Car 2022, добавив, что уход из России означает полное списание стоимости ее активов. «Но мы также знаем, что работали в течение 10 лет, вкладывая туда много денег, поэтому мы также здесь, чтобы защитить наши активы и то, что мы сделали».

В конце апреля Россия заявила, что Renault передаст свои 68% акций АвтоВАЗа, крупнейшего российского автопроизводителя, автомобильному научно-исследовательскому институту за один символический рубль. [nL2N2WO310]

Де Мео также сказал, что Renault в настоящее время работает над 10-15 проектами со своим японским партнером по альянсу Nissan (7201.T), что объясняет, почему это «заставляет нас чувствовать, что мы остаемся вместе».

Он добавил, что «дверь открыта» для японского производителя автомобилей, чтобы он мог реализовать планы французской компании по отделению своего подразделения по производству электромобилей от работы в области двигателей внутреннего сгорания.

Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить бесплатный неограниченный доступ к Reuters.com регистр

(Ник Кэри сообщает). Монтаж Дэвид Эванс и Ник Шимински

Наши критерии: Принципы доверия Thomson Reuters.