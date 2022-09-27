Генеральная конференция: основные моменты первого дня

событие ReNuAL2: модернизация лабораторий МАГАТЭ в Зайберсдорфе Он отметил недавние пожертвования Бельгии, Саудовской Аравии и Соединенных Штатов Америки проекту ReNuAL2 Международного агентства по атомной энергии по ремонту и модернизации его лабораторного центра в Австрии. Участники узнали, что внебюджетное финансирование будет способствовать строительству нового здания в Зайберсдорфе, которое станет новым домом для Лаборатории экологии Земли, Лаборатории селекции и генетики растений и Лаборатории ядерной науки и приборостроения.

Раскройте секреты, используя ядерные методы На мероприятии были изучены многие разнообразные применения методов неразрушающих ядерных испытаний для раскрытия секретов в различных областях, от исследования состава и происхождения исторических объектов до обнаружения мошенничества и проверки картин, продуктов питания и древесины.

Концентрация Медицинские физики в диагностической радиологии: кто мы? В этом случае роль медицинских физиков с клинической квалификацией (CQMP) заключалась в поддержании безопасного, качественного и эффективного использования радиации в диагностических целях. Выступавшие на мероприятии обсудили поддержку МАГАТЭ профессии медицинского физика, а также разницу между радиологами и медицинскими физиками и то, как изменилась радиационная защита в больницах после того, как в эту область пришли медицинские физики.

в случае Управление облучением радионуклидами в пищевых продуктах, за исключением случаев ядерной или радиологической аварийной ситуации Участники узнали о различных подходах к оценке и управлению воздействием радионуклидов в пищевых продуктах в неаварийных ситуациях. Участникам были представлены результаты совместного проекта, начатого в 2017 году с Продовольственной и сельскохозяйственной организацией и Всемирной организацией здравоохранения, в том числе данные о радионуклидах, обычно встречающихся в пищевых продуктах.

Комплексные действия по борьбе с зоонозными заболеваниями (ZODIAC): текущее состояние и будущие направления Мероприятие было посвящено действиям, предпринятым в рамках Инициативы ZODIAC, запущенной Международным агентством по атомной энергии в 2020 году. Мероприятие продемонстрировало прогресс, достигнутый за последние два года, и то, как ZODIAC помогает странам лучше подготовиться к обнаружению, выявлению и борьбе, как только возможные, текущие и потенциальные вспышки болезней животных Возникновение или повторное возникновение происхождения.

в случаеПортал государственных деклараций (SDP): эффективный способ обмена информацией с Департаментом гарантий МАГАТЭУчастники были ознакомлены с порталом, который предоставляет государственным и региональным органам возможность в режиме онлайн предоставлять информацию и получать информацию от Департамента гарантий Агентства.