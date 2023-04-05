Генеральный директор польской PKN Orlen заявил, что расторг последний нефтяной контракт с Россией без санкций

ВАРШАВА (Рейтер) — Исполнительный директор PKN Orlin (PKN.WA) заявил, что компания расторгла контракт с российской «Татнефтью» (TATN.MM) без уплаты каких-либо штрафов после того, как Москва приостановила поставки нефти в Польшу.

Поставки по трубопроводу «Дружба» были остановлены в феврале, всего через день после того, как Польша поставила Украине свои первые танки «Леопард».

Польша обязалась прекратить использование российской нефти к концу 2022 года, примерно в то же время, когда истек срок действия долгосрочного контракта PKN с «Роснефтью» (ROSN.MM). Срок действия соглашения с «Татнефтью» истекал в 2024 году.

«Эти контракты больше не действуют. Контракт с «Роснефтью» истек в январе, и мы не продлили его», — сказал Даниэль Обайтек частному вещателю Polsat News.

«Второй контракт с «Татнефтью»… Когда нефть перестала поступать, у нас появился повод расторгнуть контракт. На этом основании мы расторгли этот контракт без штрафных санкций».

Обайтек сказал, что срок действия контракта истек «несколько дней назад».

После вторжения в Украину и до того, как ЕС ввел эмбарго на морские поставки из России, PKN прекратила закупать российскую нефть и топливо, транспортируемые по морю.

Он заявил, что его портфель поставок теперь включает нефть из Западной Африки, Средиземноморья, Персидского залива и Мексиканского залива. У него также есть контракт на поставку с Saudi Aramco, начиная с 2022 года.

(Отчетность Алана Шарлиша) Редактирование Марка Поттера

Наши стандарты: Принципы доверия Thomson Reuters.