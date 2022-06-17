Генеральный директор российского производителя грузовиков КАМАЗ заявил, что изо всех сил пытается урегулировать платежи из-за санкций

16 июня (Рейтер) — Генеральный директор крупнейшего российского производителя грузовиков КМАЗ.ММ заявил, что его экспорт застопорился на прошлогоднем уровне или немного снизился, поскольку клиенты отказываются от расчетов с компанией после того, как она попала под санкции Запада. Четверг.

Под санкциями ЕС и Великобритании в рамках западных санкций в связи с военным вмешательством России в Украине КАМАЗ столкнулся с тем, что его иностранные клиенты неохотно или даже неохотно осуществляют платежи компании.

Сергей Кожин, исполнительный директор компании, которая в основном экспортирует грузовики в страны бывшего Советского Союза, сказал, что в этом году компания планировала продать за границу около 5000 грузовиков, но с тех пор снизила свою цель до 4000-5000.

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«Мы не потеряли клиентскую базу», — заявил Кожин журналистам в кулуарах Петербургского международного экономического форума. «Платежи являются основной проблемой, когда речь идет об экспорте. Наши партнеры с трудом понимают, как они могут платить нам. Нам тоже трудно это понять».

Кожин сказал, что способность КАМАЗа конкурировать как экспортер также была ограничена укреплением рубля, что выгодно для импортеров, но влияет на доходы экспортеров, поскольку они получают меньшую выручку, чем рубль, за продажу своих товаров за границу в других валютах.

При текущем обменном курсе — около 56,95 рубля за доллар США и 59,17 рубля за евро — Когожен сказал, что экспортная выручка КАМАЗа в этом году будет «нулевой в лучшем случае».

На внутреннем рынке КАМАЗ рассчитывает увеличить продажи до 45 000 грузовиков с 36 400 в прошлом году, поскольку это заполняет пустоту, образовавшуюся в результате ухода европейских марок грузовиков из России.

Ожидается, что выручка КамАЗа снизится в 2022 году, отчасти из-за сокращения производства более дорогих моделей К4 и К5.

«Нам это неприятно, потому что дорогие грузовики генерируют большую часть денежного потока компании», — сказал Койен.

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Об этом сообщает Рейтер. Монтаж Дэвид Эванс

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