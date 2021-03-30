Генеральный директор Niantic поделился тизерным изображением устройства с очками дополненной реальности – TechCrunch

Привет. Что это тогда? Гарнитура дополненной реальности Niantic? Наверное? Генеральный директор Pokémon GO Джон Хэнки поднял то, что могло быть носимым устройством от первого производителя, поскольку компания делает еще более агрессивный толчок к дополненной реальности.

«Приятно наблюдать за прогрессом, которого мы добиваемся в создании новых типов устройств, улучшающих нашу платформу», – отметил генеральный директор в сопроводительном тексте ярко-оранжевого изображения очковых дужек Niantic.

Niantic был довольно активным инвестором в аппаратное пространство дополненной реальности, поэтому также есть вероятность, что они стали партнером бренда со стартапом в проекте, но этот урожай изображений с криптовалютой определенно создает впечатление, будто они демонстрируют фирменный аппарат на вечеринку. Также существует вероятность, что это продукт из категории Smart Glasses, который не включает дисплей, но ориентирован на создание функций звука или камеры в паре очков. Niantic ранее объявила, что работает с Qualcomm, чтобы помочь определить эталонный дизайн для своей платформы XR.

Мы обратились к Niantic за дополнительными комментариями.

Примечательно, что тизер Twitter также следует за списком вакансий президента AR OS Engineering в Niantic.

В списке говорится: «Мы выполняем амбициозную миссию по преобразованию мира в доску дополненной реальности, на которой могут быть созданы игры и другие приложения». «Это будущее полностью реализовано за счет налобных дисплеев с дополненной реальностью (HMD). Команда инженеров Niantic ищет вдохновляющего лидера, который будет контролировать направление разработки, чтобы помочь создать AR OS для HMD и сделать приложения доступными для миллионов игроков Niantic. . “

Фотография сделана на фоне недавнего всплеска активности со стороны одноразовой службы Google. прошлая неделя Компания анонсировала название AR на основе Pikmin., Очередное сотрудничество Nintendo после чрезвычайно успешной игры Pokémon. Ранее в этом месяце он продемонстрировал концептуальную версию Pokémon GO, работающую на HoloLens 2 от Microsoft.

Платформа дополненной реальности Niantic по большей части держалась в секрете, так как похоже, что компания ждет момента, когда более активно развивает дополненную реальность, чтобы сделать большой рывок. Часть этой деятельности может в конечном итоге определяться экосистемой для более широких устройств с дополненной реальностью, а поскольку Apple и Facebook конкурируют за запуск своих собственных устройств, я полагаю, что среди игроков, таких как Niantic, есть некоторая озабоченность по поводу того, что эти ранние устройства будут ориентированы на сторонние устройства. программного обеспечения в первую очередь., и оставьте меньше возможностей для платформы третьим лицам.