Генеральный директор NVIDIA подтверждает, что графические процессоры GeForce RTX 40 следующего поколения будут представлены в конце сентября

В течение Объявление о выплате дивидендов за второй квартал 2023 финансового годагенеральный директор NVIDIA подтвердил, что следующее поколение графических процессоров, серия GeForce RTX 40, действительно скоро появится.

Генеральный директор NVIDIA при запуске графических процессоров GeForce RTX 40 следующего поколения: «У нас грядет захватывающее новое поколение», анонс в сентябре?

Второй квартал этого года для NVIDIA был тяжелым: доходы от игр упали на 44% последовательно и на 33% ежегодно. Вы можете прочитать полный отчет о доходах нашей финансовой команды здесь Но мы будем говорить о том факте, что генеральный директор NVIDIA Дженсен Хуанг (Jensen Huang) подтвердил, что их графические процессоры следующего поколения уже в пути.

NVIDIA подтвердила, что файл Корректировка цен на существующие видеокарты Попытка избавиться от избыточных запасов, чтобы освободить место для продуктов следующего поколения. Дженсен показывает, что графические карты следующего поколения и архитектура графического процессора будут действительно захватывающими, и вы можете прочитать это из заявления ниже:

Наша стратегия состоит в том, чтобы сократить продажи — сократить продажи в этом квартале, в следующем квартале, чтобы обеспечить правильную маршрутизацию запасов. Мы явно отошли от максимумов, и общая ситуация резко ухудшилась. Таким образом, наша первая стратегия состоит в том, чтобы сократить продажи в следующие два квартала, чтобы скорректировать запасы. Мы также создали программы ценообразования для наших существующих продуктов, чтобы подготовить продукты следующего поколения. Ampere — самый популярный графический процессор, который мы когда-либо создавали. Он входит в число 15 самых популярных игровых графических процессоров в Steam. Он остается лучшим графическим процессором в мире и еще некоторое время будет пользоваться большим успехом. Тем не менее, у нас есть захватывающее новое поколение, и оно будет поставлено на вершину этого. Итак, мы взяли — мы сделали две вещи. Мы сократили распродажу, чтобы позволить скорректировать акции канала и Мы реализовали программы с нашими партнерами по ценообразованию продуктов в канале в рамках подготовки к следующему поколению. Все это, как мы ожидаем, работало над тем, чтобы быть в отличной форме в следующем году. Ока? Таков наш план на игру. Генеральный директор NVIDIA — Дженсен Хуанг (отчет о доходах за второй квартал 2023 г.)

Что еще более важно, так это тот факт, что Дженсен также намекнул нам, что мы можем узнать больше об архитектуре игровых графических процессоров следующего поколения с В следующем месяце в GTC 2022. Следующий выпуск NVIDIA GTC состоится 19 сентября и продлится до 22 сентября, а выступление генерального директора ожидается 20 сентября.

В играх наши партнеры и экосистема реагируют на внезапное замедление потребительского спроса и корректируют ассортимент каналов. Тем не менее, основы игры сильны. Мы преодолеем это в течение следующих нескольких месяцев и перейдем к следующему году с нашей новой архитектурой. Я с нетерпением жду возможности рассказать вам больше об этом на GTC в следующем месяце. Я с нетерпением жду конференции GTC в следующем месяце, на которой мы поделимся новыми достижениями в RTX, чтобы заново изобрести 3D-графику и игры. Генеральный директор NVIDIA — Дженсен Хуанг (отчет о доходах за второй квартал 2023 г.)

Так что, похоже, мы более или менее позвоним официальному представителю, чтобы представить его в следующем месяце, в сентябре. Это определенно будет не запуск серии GeForce RTX 40 следующего поколения, а скорее анонс/презентация. Мы определенно с нетерпением ждем того, что NVIDIA приготовила для игрового сообщества.