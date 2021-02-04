Генеральный директор Parler заявил, что его уволили из службы восстановления платформы.

Parler, социальная сеть умеренного характера, с которой технологические гиганты в прошлом месяце отказались от контактов по поводу того, как контролировать свой контент, уволила своего генерального директора из-за спора о будущем платформы.

Бывший генеральный директор Джон Маци сказал, что в пятницу он был уволен советом директоров компании, потому что платформа была в считанные дни после восстановления обслуживания почти для 15 миллионов пользователей. Он сказал, что правление в настоящее время находится под контролем консервативной политической благотворительницы Ребекки Мерсер.

«За последние несколько месяцев я столкнулся с постоянным сопротивлением тому, чтобы увидеть мой продукт, с моей твердой верой в свободу выражения мнений и моим взглядом на то, как работает Parler», – сказал он в заявлении. «Например, я выступал за большую стабильность продукта и то, что я считаю более эффективным подходом к модерации контента».

Дэн Бонгино, консервативный ведущий ток-шоу, инвестировавший в Parler, ответил видео на Facebook, в котором говорилось, что г-н Матце несет ответственность за «действительно плохие решения», которые привели к отсутствию связи Parler, а также к проблемам со стабильностью приложения.

«Это решил опубликовать Джон, а не мы», – сказал г-н Бонгино. «Мы относились к этому как джентльмены».

Непосредственное влияние на усилия Парлера по восстановлению обслуживания для почти 15 миллионов пользователей неясно, хотя человек, знакомый с компанией, сказал, что г-н Маце создал исходный код Парлера. Г-н Маци сообщил газете, что сайт преодолел большинство препятствий для восстановления обслуживания через свой веб-сайт, а также для людей, которые ранее загрузили приложение.

«Любой, у кого еще есть приложение, может использовать его», когда сервис был восстановлен, – сказал он. «Но новых аккаунтов нет».

Г-н Маци сказал, что до своего исключения он пытался изменить правила надзора за платформой таким образом, чтобы Парлер мог вернуться в магазины приложений Google и Apple Inc.

Не удалось связаться с представителями Парлера и г-жой Мерсер, чтобы прокомментировать увольнение г-на Маци или сроки перезапуска Парлера.

В течение нескольких месяцев после президентских выборов в США Парлеру удалось создать отчетливую, но быстрорастущую нишу в социальных сетях, уговаривая консерваторов, недовольных попытками основных платформ, навешивать ярлыки на конкретную риторику и запрещать пользователям, которые, по их мнению, нарушили их язык вражды и дезинформацию. руководящие указания. Ложные заявления о победе бывшего президента Дональда Трампа.

Правила Парлера запрещают преступную деятельность и угрозы, но платформа оставила модерацию на усмотрение «присяжных» сообщества, пользователей, которые исправляли нарушения контента и платили им неполный рабочий день.

The Wall Street Journal проанализировал часы видео и аудио с беспорядков в Капитолии, чтобы лучше понять, как толпа из тысяч человек штурмовала полицию и атаковала Капитолий США. Изображение иллюстрации: Лаура Каммерман



Крупные технологические платформы выступили против такого подхода после штурма Капитолия сторонниками Трампа 6 января, заявив, что Парлер не смог должным образом контролировать платформу.

Некоторые пользователи Parler публиковали угрозы перед смертельной атакой на Капитолий, а другие загружали свои фотографии и видео во время беспорядков, согласно исследователям и кадрам из сообщений, просмотренных The Wall Street Journal.

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Google приостановил новые загрузки приложения. Затем Amazon Web Services последовала его примеру, отключив платформу 11 января.

В то время как первоначальная цель Парлера заключалась в том, чтобы просто вернуться в Интернет для существующих пользователей после прекращения обслуживания Amazon, г-н Маци сказал газете, что он хочет найти способ, в конечном итоге, снова сделать Парлера доступным для загрузки через Google и Apple, что позволит будь таким. Добавлены новые пользовательские устройства. Маци сказал, что за несколько недель до увольнения он предложил ввести некоторые средства автоматического контроля контента, а также запретить организации, связанные с конкретными внутренними террористическими организациями.

Он сказал: «В эту категорию попадает много неонацистских группировок».

Г-н Маци сказал, что ему непонятно, какой совет Парлера рассматривает эти предложения. Но ответ Бонгино в среду показал, что сторонники Парлера не желают идти на уступки.

«Мы бы не спали через неделю, если бы преклонили колени», – сказал г-н Бонгино, добавив, что Парлер намеревался противостоять техническим платформам. «Нашим видением было видение компании как площадки для свободы самовыражения и стабильного продукта, укрепленного и сильного для отмены культуры».

В ноябре журнал сообщил, что миссис Мерсер, дочь Роберта Мерсера, инвестора хедж-фонда, была среди финансовых спонсоров фирмы. Семья Мерсер ранее финансировала ряд консервативных проектов.

Г-жа Мерсер сказала в сообщении на платформе, что она «основала Parler, чтобы обеспечить нейтральную платформу для свободы выражения мнения, как того хотели наши основатели».

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