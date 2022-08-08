Генеральный директор Siemens Energy: спор из-за турбин — не наша вина

В понедельник генеральный директор Siemens Energy Кристиан Брош заявил, что у России нет технических оснований для отказа от поставки турбины для магистрального газопровода «Северный поток — 1».
Его комментарии прозвучали на фоне противостояния между Германией и Россией из-за оборудования, которое, как утверждает Кремль, блокирует поставки газа в Европу.
Немецкая компания Siemens Energy, поставляющая оборудование для энергетики, заявила о готовности вернуть турбины в Россию после проведения ремонтных работ в Канаде.
Но Москва утверждает, что экономические санкции, введенные Канадой, Европейским Союзом и Великобританией после нападения Кремля на Украину, помешали перезарядке турбин. Россия заявляет, что ей нужны документы, подтверждающие, что турбина не подпадает под санкции Запада.
Германия оспорила это рассуждение, заявив, что санкции не коснулись оборудования, и обвинив Россию в несоблюдении своих контрактов по политическим причинам.
Недавно Россия сократила поставки газа в Европу по трубопроводу «Северный поток-1», крупнейшему звену газовой инфраструктуры Европейского Союза, всего на одну пятую его пропускной способности. Москва неоднократно отрицала, что использует запасы ископаемого топлива в качестве оружия.
Пока неизвестно, когда и вернутся ли потоки газа Nord Stream 1 к нормальному уровню.
Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Россия несет ответственность за предотвращение поставок турбин, необходимых ей для обеспечения поставок газа в Европу.
Саша Шойерманн | Афп | Гетти Изображений
«Вероятно, это одна из самых известных турбин в мире», — сказал Брух в эфире программы Squawk Box Europe на CNBC в понедельник, поскольку компания предупредила о еще больших чистых убытках из-за реструктуризации в России.
«Почему есть необходимость? Это нормальный курс обслуживания, что мы здесь делаем. Итак, у вас есть шесть блоков, установленных в России, пять нормально работающих, а затем у вас есть запасной блок, который ездит по миру между техническим и оперативным центром — и это тот агрегат, которого ждал «Газпром».
Он добавил: «Он все еще находится в Германии, и мы подготовили все документы для импорта в Россию, но ясно, что нам нужна определенная информация об импорте от российского заказчика, чего еще не произошло».
Брох сказал, что Siemens Energy ведет переговоры с «Газпромом» каждый день, но турбину еще не разрешили отгрузить.
Связаться с «Газпромом» для комментариев CNBC не удалось.
Могут быть и другие причины
«Как мы всегда говорили и можем только подчеркнуть, мы не можем согласовать прямые последствия между этой резервной турбиной и прекращением подачи газа, но это зависит от «Газпрома» как заказчика. [do] У нас пока нет четких сроков, когда турбина может быть отправлена в Россию».
Он добавил, что турбину должны были заменить в сентябре, «поэтому пока никаких задержек нет. [are] Также ясно, что другие турбины, как ожидается, будут отремонтированы, но у нас до сих пор нет серьезных заявлений о каких-либо простоях в работе. Поэтому я не могу согласовать техническую причину подачи газа».
«Могут быть и другие причины, и тут я не могу ничего комментировать», — добавил он.
Некоторые аналитики в области энергетики предполагают, что Россия может использовать тупиковую ситуацию вокруг турбин как предлог, чтобы навсегда прекратить поставки газа в Европу.
Дженни Рид из CNBC внесла свой вклад в этот отчет.
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