Генеральный директор Siemens Energy: спор из-за турбин — не наша вина

В понедельник генеральный директор Siemens Energy Кристиан Брош заявил, что у России нет технических оснований для отказа от поставки турбины для магистрального газопровода «Северный поток — 1».

Его комментарии прозвучали на фоне противостояния между Германией и Россией из-за оборудования, которое, как утверждает Кремль, блокирует поставки газа в Европу.

Немецкая компания Siemens Energy, поставляющая оборудование для энергетики, заявила о готовности вернуть турбины в Россию после проведения ремонтных работ в Канаде.

Но Москва утверждает, что экономические санкции, введенные Канадой, Европейским Союзом и Великобританией после нападения Кремля на Украину, помешали перезарядке турбин. Россия заявляет, что ей нужны документы, подтверждающие, что турбина не подпадает под санкции Запада.

Германия оспорила это рассуждение, заявив, что санкции не коснулись оборудования, и обвинив Россию в несоблюдении своих контрактов по политическим причинам.

Недавно Россия сократила поставки газа в Европу по трубопроводу «Северный поток-1», крупнейшему звену газовой инфраструктуры Европейского Союза, всего на одну пятую его пропускной способности. Москва неоднократно отрицала, что использует запасы ископаемого топлива в качестве оружия.

Пока неизвестно, когда и вернутся ли потоки газа Nord Stream 1 к нормальному уровню.