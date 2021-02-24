Генеральный директор Spotify наметил путь к прибыльности и бросил вызов Apple Music в интервью

В интервью, в котором подробно описаны долгосрочные цели Spotify по прибыльности, генеральный директор Дэниел Эк сказал, что сила его компании в том, что есть конкуренты, такие как Apple Music, в том, что она может «хорошо играть» на любой платформе.

В понедельник вещательная компания объявила о ряде новых начинаний, в том числе о возможности прямой трансляции HiFi и эксклюзивном подкасте. После этого события ik он сидел С край Чтобы обсудить некоторые из этих функций и более широкие планы Spotify.

О конкуренции с Apple и Amazon, край На вопрос, рассматривает ли Spotify возможность конкурировать со сторонними устройствами с опциями, доступными от конкурентов. В отличие от других компаний, у которых есть музыкальные или потоковые сервисы, Spotify не производит свои собственные устройства.

«Я был бы больше обеспокоен, если бы потребители были привязаны только к одной экосистеме», – ответил Ик. «Если это просто Apple, или просто Google, или просто Amazon, тогда такие люди являются собственностью потребителей всей их экосистемы».

Генеральный директор Spotify добавил, что Apple «очень сильна в сфере мобильных телефонов», Amazon – лучшая компания в области домашнего аудио, а Google сильна в автомобильной промышленности благодаря Android Auto.

«Единственное, что правильно в Spotify, – это то, что мы хорошо играем со всеми из них, и я думаю, что мы единственный игрок, у которого есть такие отношения, поскольку теперь у нас есть 2000 устройств, и мы хорошо играем со всеми из них», – он сказал.

Эк также коснулся различных бизнес-моделей Spotify, включая показ рекламы и продажу премиальных подписок. Он сказал, что оба варианта, скорее всего, останутся. READ Шерлок: Русские хроники от СНВ перешли в Японию

«У вас была трансляция, которая содержала только рекламу, а затем у вас был кабель, который был единственной подпиской, но на самом деле он сходился, потому что оказалось, что лучший потребительский опыт – это смесь двух», – сказал Эк. «Я думаю, вы обнаружите, что будущее Интернета также заключается в том, что мы сможем предоставить пользователям отличный опыт как с рекламой, так и с подпиской, и я думаю, что будущее для нас – это выборка и список».

Кроме того, одной из долгосрочных целей Spotify является создание экосистемы, которая может поддерживать создателей и музыкантов возможностями роста, обмена и получения дохода. Айк описал это как «долгосрочную цель».

Что касается показателей успеха эксклюзивного подкаста, Айк сказал, что их несколько. Он упомянул эксклюзивную сделку компании с Джо Роганом и добавил, что постоянный слушатель Spotify слушает больше подкастов, чем раньше.

Что касается угрозы, исходящей от платформы социальных сетей, основанной на громком голосе, Clubhouse, сказал Эк, Spotify уделяет платформе не меньше внимания, чем Fortnite или Minecraft.

«Все средства массовой информации и развлечения – это минуты, которые можно было бы потратить на прослушивание аудио. Поэтому мы определенно обращаем на это внимание», – сказал он.