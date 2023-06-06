Генеральный директор United Скотт Кирби назвал воздушное пространство России «риском»

Американские авиалинии и их лоббистская группа American Airlines оказывают давление на администрацию Байдена, чтобы она уравняла правила игры для китайских конкурентов, которые могут летать над Россией. В результате рейсы между двумя крупнейшими экономиками мира — Китаем и США — остановились на уровне менее 10% от уровня до коронавируса.

Кирби сказал, что United сократила полеты, поскольку российское воздушное пространство является слишком большим препятствием, чтобы его можно было отклонить. Авиакомпания возобновила несколько китайских рейсов. Кирби сказал, что не может летать по многим азиатским маршрутам из-за расстояний, необходимых для обхода российского воздушного пространства.

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«Это довольно сложная задача для нас», — сказал Кирби. Сегодня мы летим одним рейсом из Ньюарка в Дели. Остальные четыре пути мы не можем добраться. Они просто не могут летать достаточно далеко».

Выступая на ежегодном общем собрании группы авиационного лобби, генеральный директор Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA) Уилли Уолш сказал, что закрытие воздушного пространства было «политическим решением» и что он хотел бы, чтобы Россия снова открылась для всех и для всех. Российско-украинский конфликт подходит к концу.

«Мы хотим, чтобы полетная система вернулась в нормальное состояние», — сказал Уолш. «Мы знаем, что наша отрасль часто страдает от политических решений».

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