Генеральный прокурор Израиля критикует вакцинную дипломатию Нетаньяху

Иерусалим (AFP) – Генеральный прокурор Израиля Биньямин Нетаньяху предупредил, что он не может в одиночку поделиться излишками вакцин в стране с отдаленными союзниками в Африке, Европе и Латинской Америке, и что такое важное решение не может быть принято одним премьер-министром. .

В официальном письме генеральный прокурор Авичай Мандельблит сказал, что Нетаньяху должен был проконсультироваться с кабинетом по поводу такого плана. В понедельник министерство юстиции опубликовало письмо, адресованное советнику по национальной безопасности Меиру бин Шабату.

Объявление Нетаньяху на прошлой неделе о своем решении поделиться некоторыми израильскими запасами вакцин вызвало бурю негодования и позже было заморожено из-за юридических вопросов в Израиле. Но не ранее тысячи доз вакцины были отправлены в Гондурас, а также в Чехию.

Нетаньяху не уточнил, в каких странах он намерен получить израильские вакцины, но израильский телеканал сообщил, что в его состав входит ряд стран, которые поддерживают требования Израиля о том, чтобы оспариваемый город Иерусалим стал его столицей.

Израиль вакцинировал более половины своего населения от коронавируса в рамках одной из самых успешных кампаний вакцинации в мире с конца декабря. Нетаньяху описывает успех вакцинации в стране как личное достижение в рамках своей избирательной кампании в преддверии предстоящих 23 марта выборов.

Премьер-министр заключил сделки с производителями лекарств Pfizer и Moderna, чтобы обеспечить надлежащее снабжение 9,3 миллиона человек в Израиле.

Но его неоднозначный план вызвал у себя вопросы о процессе принятия решений Нетаньяху, а также о его выборе помочь странам Африки и Латинской Америки в то время, когда мир испытывает дефицит, и когда соседние палестинские территории изо всех сил пытаются получить свою вакцину. запасы.

Критики говорят, что план Нетаньяху показывает, как премьер-министр относится к вакцине как к активу, который можно использовать для дипломатической выгоды.

В воскресенье Израиль объявил о планах вакцинации десятков тысяч палестинцев, работающих в Израиле и поселениях на Западном берегу. Ранее Израиль поделился с властями Палестины 2000 вакцинами для защиты передовых медицинских работников на Западном берегу.

В своем письме Мандельблит рекомендует, чтобы для «надлежащих и всесторонних действий правительства» любые решения о передаче израильских вакцин в зарубежные страны принимались соответствующими властями.

В свете важности и дипломатических последствий такого решения, Мандельблит сказал: «Уместно вынести этот вопрос на обсуждение в правительстве или кабинете министров или на другом форуме, в котором участвуют все заинтересованные министры».