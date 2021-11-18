Генеральный прокурор России хочет признать криптовалюту собственностью в соответствии с уголовным законодательством — Новости регулирования биткойнов

Генеральная прокуратура России предложила определить криптовалюту как собственность в уголовном законодательстве страны. Хотя различные аспекты криптовалюты не ограничены, децентрализованные цифровые деньги уже имеют право на получение в соответствии с условиями нескольких законов.

Юристы в России подготовили законопроект о предоставлении статуса собственности криптовалюты

В Офис генерального прокурора В Российской Федерации разработан закон о признании криптовалюты и других виртуальных активов активами. Генеральный прокурор России Игорь Кроснов пояснил в Госдуме при парламенте, что юридическое определение будет использоваться в судебных процессах в рамках уголовного права.

Краснов также выразил озабоченность по поводу использования современных финансовых технологий для совершения преступлений, чему, по его мнению, способствуют пробелы в правовом регулировании именно этого сектора. Ссылаясь на информационное агентство Интерфакс, он пояснил:

Статус онлайн-сайтов, позволяющих анонимно покупать и продавать криптовалюты, еще не определен, и не решен вопрос отнесения виртуальной собственности к собственности преступного назначения.

Генеральный прокурор сказал, что его ведомство уже проявило инициативу и подготовило законопроект, регулирующий этот вопрос, и я был бы признателен, если бы законодатели его поддержали. До сих пор цифровые валюты, такие как биткойн, были признаны активами в соответствии с рядом российских законов, включая Закон о банкротстве и правоприменении, Закон о борьбе с отмыванием денег и Закон о борьбе с коррупцией.

В декабре прошлого года в Думу был внесен законопроект, определяющий цифровую валюту как актив для налоговых целей. Законопроект должен ввести юридическое обязательство для граждан России сообщать о наличии криптовалюты в своих налоговых декларациях, но в отчете говорится, что закон еще не принят.

Криптовалюты регулируются в Российской Федерации лишь частично, в основном Законом о цифровых финансовых активах, который вступил в силу в январе этого года. Хотя он вводит правила и положения, связанные с криптовалютой и соответствующими функциями, такими как, например, «выпуск цифровой валюты», он не имеет отношения к другим областям, таким как майнинг криптовалют или платежи.

Банк России категорически против того, чтобы разрешить свободное обращение криптовалют в российской экономике, хотя идея признания майнинга предпринимательской деятельностью получила поддержку среди официальных лиц в Москве. Глава Валютной комиссии Эльвира Набиуллина недавно заявила, что цифровой рубль, который в настоящее время находится в стадии разработки, действительно нужен гражданам России, одновременно подтвердив, что он отвергает криптовалюты, которые угрожают финансовой стабильности.

Как вы думаете, поддержит ли российская делегация предложение генерального прокурора определить криптовалюту как собственность в соответствии с уголовным законодательством страны? Расскажите нам в комментариях ниже.

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