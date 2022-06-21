Генеральный прокурор США неожиданно посещает Украину и обещает «неизменную поддержку»

Украинские пожарные тушат пожар в Харьковском жилищно-коммунальном колледже в Харькове, Украина, 21 июня (София Бобок/Агентство Анадолу/Getty Images)

Украинские официальные лица сообщили об эскалации российских бомбардировок северо-восточного города Харькова за последние 24 часа, поскольку продолжается эвакуация граждан с территорий, оккупированных российскими войсками.

«В течение суток оккупанты обстреляли Киевский, Промышленный, Салтьевский и Немишлянский районы Харькова», — сообщил глава Харьковской военной администрации Оле Синихопов в своем официальном Telegram-канале.

В результате ночных ударов российских войск значительно повреждено здание одного из учебных заведений Киевского района Харькова, оно разрушено на 40%.»

Команда CNN в Харьковской области слышала взрывы на расстоянии около 23:00 по местному времени (4:00 по восточному времени), а позже подтвердила, что они исходили от учебного заведения, которое Синегубов — университет — упомянул, когда его бомбили.

По словам Синихопова, за прошедшие сутки трое мирных жителей погибли и семеро получили ранения.

Синихопов добавил, что украинские силы на линии соприкосновения отражали атаки в районе Изюма, в то время как Россия сохраняла оборонительную позицию вокруг Харькова, пытаясь заблокировать продвижение Украины.

По словам Синихопова, завязались бои: с временно оккупированных территорий Харьковской области эвакуировали 993 человека, в том числе 254 ребенка. Для эвакуации использовали более 30 автобусов, следующих в Чухуев и Харьков.

Немного основной информации: По состоянию на 7 июня а Верховный комиссар Организации Объединенных Наций по делам беженцев (УВКБ ООН) сообщает, что около 7,3 миллиона человек пересекают границу с Украиной, а в Европе находится не менее 4,8 миллиона беженцев.

в мае, Об этом заявили российские официальные лица. С момента вторжения 24 февраля из Украины в Россию эвакуировали почти 1,1 миллиона человек. Из этого числа было около 200 000 детей.