Генерал-губернатор Канады уйдет в отставку после того, как сотрудники обвинили ее в создании «токсичного» рабочего места

В подробном заявлении Пайетт сказала, что серьезно относится к обвинениям, хотя официально не извинилась и не призналась в каких-либо проступках на рабочем месте.
«Хотя не было никаких официальных жалоб или официальных жалоб, поданных в течение моего срока пребывания в должности, которые быстро привели бы к подробному расследованию, как это предусмотрено законом и применимыми коллективными соглашениями, я продолжаю серьезно относиться к этим обвинениям», – говорится в заявлении Пайетт.
Как впервые сообщила Канадская радиовещательная корпорация (CBC) в прошлом году, нынешние и бывшие государственные служащие обвинили Пайетта в создании плохих рабочих мест, домогательствах и издевательствах над сотрудниками, а также в минимизации слез некоторых сотрудников.
В ответ правительство Трюдо наняло независимую консалтинговую фирму для расследования обвинений. Отчет был завершен и представлен правительству в начале этой недели, что привело к отставке Пайетт.
«Я твердо верю в принципы естественной справедливости, надлежащей правовой процедуры и верховенства закона, и что эти принципы применимы ко всем в равной степени», – написала Пайетт. «Тем не менее, уважая целостность офиса вице-короля и в интересах нашей страны и наших демократических институтов, я пришел к выводу, что следует назначить нового генерал-губернатора. Канадцы заслуживают стабильности в эти неспокойные времена».
Премьер-министр Канады выступил в четверг с собственным заявлением, в котором говорится, что он получил отставку Пайетта. Трюдо не подтвердил никаких утверждений Пайетт. Однако в кратком заявлении он не поблагодарил ее за службу.
«Каждый служащий канадского правительства имеет право работать в безопасной и здоровой среде, и мы всегда будем серьезно относиться к этому вопросу», – говорится в заявлении Трюдо. «Сегодняшнее объявление дает возможность новому руководству в Rideau Hall решить проблемы на рабочем месте, поднятые сотрудниками во время обзора».
Трюдо сказал, что главный судья Канады будет исполнять обязанности губернатора на временной основе, пока не даст рекомендации по замене королевы Елизаветы.
Если бы Пайе не согласилась уйти в отставку в свете расследования на рабочем месте, ее увольнение вызвало бы конституционный кризис в Канаде и потребовало бы более формального участия королевы.
Правительственные чиновники сообщили CNN, что в отчете независимых следователей говорится, что обвинения среди сотрудников согласованы и что доказательства токсичного рабочего места являются «убедительными».
Пока не ясно, будут ли опубликованы результаты расследования на рабочем месте.
В своем заявлении об отставке Пайет сказала: «Каждый человек имеет право на здоровую и безопасную рабочую среду в любое время и при любых обстоятельствах. Похоже, что это не всегда имело место в офисе губернатора.
Однако позже она добавила в своем заявлении: «Мы все воспринимаем вещи по-разному, но мы всегда должны стремиться к лучшему и быть внимательными к восприятию друг друга».
Премьер-министру Канады поручено рекомендовать кандидата на пост генерал-губернатора для назначения королевой Елизаветой. В 2017 году, когда порекомендовала Пайетт, Трюдо сказал, что она «несомненно подходит для этой высокой должности».
Но лидер канадской оппозиции Эрин О’Тул обвинила канцелярию премьер-министра в том, что она не провела тщательную проверку Пайет на эту должность. Он сказал, что все политические партии должны иметь право голоса в том, кто заменит Пайе.
«Генерал-губернатор является главнокомандующим наших вооруженных сил и играет важную конституционную роль», – сказал О’Тул в заявлении для CNN. «Учитывая проблемы, связанные с его недавним назначением и наличием парламента меньшинства, премьер-министр должен проконсультироваться с оппозиционными партиями и воссоздать комитет для назначения представителей короля».