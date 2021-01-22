Генерал-губернатор Канады уйдет в отставку после того, как сотрудники обвинили ее в создании «токсичного» рабочего места

В подробном заявлении Пайетт сказала, что серьезно относится к обвинениям, хотя официально не извинилась и не призналась в каких-либо проступках на рабочем месте.

«Хотя не было никаких официальных жалоб или официальных жалоб, поданных в течение моего срока пребывания в должности, которые быстро привели бы к подробному расследованию, как это предусмотрено законом и применимыми коллективными соглашениями, я продолжаю серьезно относиться к этим обвинениям», – говорится в заявлении Пайетт.

Как впервые сообщила Канадская радиовещательная корпорация (CBC) в прошлом году, нынешние и бывшие государственные служащие обвинили Пайетта в создании плохих рабочих мест, домогательствах и издевательствах над сотрудниками, а также в минимизации слез некоторых сотрудников.

В ответ правительство Трюдо наняло независимую консалтинговую фирму для расследования обвинений. Отчет был завершен и представлен правительству в начале этой недели, что привело к отставке Пайетт.

«Я твердо верю в принципы естественной справедливости, надлежащей правовой процедуры и верховенства закона, и что эти принципы применимы ко всем в равной степени», – написала Пайетт. «Тем не менее, уважая целостность офиса вице-короля и в интересах нашей страны и наших демократических институтов, я пришел к выводу, что следует назначить нового генерал-губернатора. Канадцы заслуживают стабильности в эти неспокойные времена». Премьер-министр Канады выступил в четверг с собственным заявлением, в котором говорится, что он получил отставку Пайетта. Трюдо не подтвердил никаких утверждений Пайетт. Однако в кратком заявлении он не поблагодарил ее за службу. «Каждый служащий канадского правительства имеет право работать в безопасной и здоровой среде, и мы всегда будем серьезно относиться к этому вопросу», – говорится в заявлении Трюдо. «Сегодняшнее объявление дает возможность новому руководству в Rideau Hall решить проблемы на рабочем месте, поднятые сотрудниками во время обзора». READ По меньшей мере 12 человек погибли в результате двух оползней в Индонезии Трюдо сказал, что главный судья Канады будет исполнять обязанности губернатора на временной основе, пока не даст рекомендации по замене королевы Елизаветы. Если бы Пайе не согласилась уйти в отставку в свете расследования на рабочем месте, ее увольнение вызвало бы конституционный кризис в Канаде и потребовало бы более формального участия королевы. Правительственные чиновники сообщили CNN, что в отчете независимых следователей говорится, что обвинения среди сотрудников согласованы и что доказательства токсичного рабочего места являются «убедительными». Пока не ясно, будут ли опубликованы результаты расследования на рабочем месте. В своем заявлении об отставке Пайет сказала: «Каждый человек имеет право на здоровую и безопасную рабочую среду в любое время и при любых обстоятельствах. Похоже, что это не всегда имело место в офисе губернатора. Однако позже она добавила в своем заявлении: «Мы все воспринимаем вещи по-разному, но мы всегда должны стремиться к лучшему и быть внимательными к восприятию друг друга». Кажется, это перекликается с тем же языком, который использовал Трюдо. В 2018 г. CNN сообщил В ответ на обвинения в том, что в 2000 году он ненадлежащим образом сенсибилизировал женщину, Трюдо сказал во время пресс-конференции: «Я не чувствую, что действовал ненадлежащим образом, но я уважаю тот факт, что кто-то другой мог испытать это иначе». Премьер-министру Канады поручено рекомендовать кандидата на пост генерал-губернатора для назначения королевой Елизаветой. В 2017 году, когда порекомендовала Пайетт, Трюдо сказал, что она «несомненно подходит для этой высокой должности». Но лидер канадской оппозиции Эрин О’Тул обвинила канцелярию премьер-министра в том, что она не провела тщательную проверку Пайет на эту должность. Он сказал, что все политические партии должны иметь право голоса в том, кто заменит Пайе. READ Трамп приказывает военную смену для стимулирования арабо-израильского сотрудничества против Ирана «Генерал-губернатор является главнокомандующим наших вооруженных сил и играет важную конституционную роль», – сказал О’Тул в заявлении для CNN. «Учитывая проблемы, связанные с его недавним назначением и наличием парламента меньшинства, премьер-министр должен проконсультироваться с оппозиционными партиями и воссоздать комитет для назначения представителей короля».