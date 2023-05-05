Генеративный ИИ в Gmail, Google Docs появляется в 10 раз чаще, чем тестировщики

В конце марта Google разрешил пользователям тестировать ИИ в Gmail и Docs. В настоящее время программа Trusted Tester значительно расширена.
Гугл сказал сегодня Он расширяет программу Trusted Tester, чтобы предоставить возможности генеративного ИИ «более чем в 10 раз сегодня». Эта программа называется «Лаборатории в Google Workspace» и в настоящее время открыта для приглашенных тестировщиков американского английского языка.
На мобильных устройствах вы увидите плавающую кнопку действия (FAB), а новая кнопка «Помогите мне написать» появится на нижней панели инструментов веб-версии. Либо откроется фиолетовое текстовое поле, где вы можете ввести претензию. Google рекомендует следующее:
Начните хотя бы с шести слов. Для лучших результатов рассмотрите возможность включения получателя, темы и тона, которые вы хотите передать в своем приглашении. Например: «Я извиняюсь перед учителем моего ребенка за его отсутствие».
После создания вы можете «перестроить» или «очистить», что имеет четыре варианта перед вставкой:
- Формализовать: делает черновик более формальным.
- Уточнение: Добавляет детали для построения текста.
- Сократить: укоротить черновик.
- Удача: набросайте обновления с креативными деталями.
В Документах Google кнопка «Помогите мне написать» может отображаться в виде большого поля или слева от текстовой области. Google рекомендует оформлять подсказки как взаимодействия, а Документы Google предлагают возможность «обобщать»:
- Скопируйте текст.
- Справа нажмите «Помогите мне написать (лабы)».
- Введите «резюме» и вставьте текст.
Вы также можете перепечатать текст одним из следующих способов:
- Формализовать: делает текст более формальным.
- Сократить: Сократить текст
- Уточнение: Добавляет детали для построения текста.
- Перефразировать: перефразировать текст
- Пользовательский: вы также можете написать собственное приглашение, чтобы улучшить текст.
Используя генеративный ИИ в Gmail и Google Docs, вы можете оценить, является ли предложение хорошим или плохим, причем последнее предоставляет несколько вариантов обратной связи.
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