Генеративный ИИ в Gmail, Google Docs появляется в 10 раз чаще, чем тестировщики

В конце марта Google разрешил пользователям тестировать ИИ в Gmail и Docs. В настоящее время программа Trusted Tester значительно расширена.

Гугл сказал сегодня Он расширяет программу Trusted Tester, чтобы предоставить возможности генеративного ИИ «более чем в 10 раз сегодня». Эта программа называется «Лаборатории в Google Workspace» и в настоящее время открыта для приглашенных тестировщиков американского английского языка.

На мобильных устройствах вы увидите плавающую кнопку действия (FAB), а новая кнопка «Помогите мне написать» появится на нижней панели инструментов веб-версии. Либо откроется фиолетовое текстовое поле, где вы можете ввести претензию. Google рекомендует следующее:

Начните хотя бы с шести слов. Для лучших результатов рассмотрите возможность включения получателя, темы и тона, которые вы хотите передать в своем приглашении. Например: «Я извиняюсь перед учителем моего ребенка за его отсутствие».

После создания вы можете «перестроить» или «очистить», что имеет четыре варианта перед вставкой:

Формализовать: делает черновик более формальным.

Уточнение: Добавляет детали для построения текста.

Сократить: укоротить черновик.

Удача: набросайте обновления с креативными деталями.

В Документах Google кнопка «Помогите мне написать» может отображаться в виде большого поля или слева от текстовой области. Google рекомендует оформлять подсказки как взаимодействия, а Документы Google предлагают возможность «обобщать»:

Скопируйте текст. Справа нажмите «Помогите мне написать (лабы)». Введите «резюме» и вставьте текст.

Вы также можете перепечатать текст одним из следующих способов:

Формализовать: делает текст более формальным.

Сократить: Сократить текст

Уточнение: Добавляет детали для построения текста.

Перефразировать: перефразировать текст

Пользовательский: вы также можете написать собственное приглашение, чтобы улучшить текст.

Используя генеративный ИИ в Gmail и Google Docs, вы можете оценить, является ли предложение хорошим или плохим, причем последнее предоставляет несколько вариантов обратной связи.