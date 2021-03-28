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Генкомиссия заявила, что Алексея Навального просят ввести в тюрьму обезболивающие.

28 марта, 2021
Vsevolod Egorov

Опасения по поводу заключенного в тюрьму лидера российской оппозиции Алексея Навального привели к обвинениям со стороны сторонников в том, что он в последнее время плохо себя ведет в тюрьме. Навальный был заключен в тюрьму членами Генеральной надзорной комиссии (ГКН) Владимирской области. В СМИ появились сообщения о его ухудшающемся здоровье. В субботу президент ОНК Вячеслав Куликов выступил с заявлением, в котором говорится, что «Навальный продолжает самостоятельно ходить из-за болей в ногах, но попросил уколы обезболивающего».

«Сегодня мы побывали в колонии, встретились с Алексеем Навальным и прояснили вопросы, связанные с организацией его здоровья и медицинского обслуживания. В ходе разговора мы обнаружили, что у него болит нога, и он попросил помочь колоть диклофенак, чтобы уменьшить боль. Однако, Он продолжает ходить самостоятельно, воля не выражена », – сказал Гуликов в пятницу в заявлении.

Между тем команда Навального подняла вопросы о задержке с публикацией отчета о СПК после того, как их члены встретились с заключенным в тюрьму критиком Кремля. Команда Навального спросила, что помешало членам ОНК немедленно объявить о встрече.

Почему Навальный сидит в СИЗО?

Навальный находился в Германии более пяти месяцев, когда его доставили в Берлин для лечения после печально известного случая отравления. Сообщается, что Навальный был отравлен во время полета из Томска в Москву в августе прошлого года. Его доставили в больницу, но российские врачи отвергли яд и поместили его в искусственную кому. Навальный был депортирован из России в Германию по просьбе его семьи и ближайших помощников. Через несколько дней немецкие врачи и правительство заявили, что Навального на самом деле отравил нейробиолог советской эпохи Новичо.

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В отравлении обвинили российское правительство, которое отвергло обвинения и потребовало дополнительных доказательств для начала расследования этого дела. Навальный вышел из комы в сентябре 2020 года, а через несколько месяцев выразил желание вернуться в Россию. Перед возвращением Навального руководство российской тюрьмы предупредило его, что он должен вернуться в ближайшее время или ему грозит тюремное заключение за нарушение условного приговора 2014 года. Навальный был арестован российскими властями 17 января после возвращения из Германии.

(Изображение предоставлено AB)

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