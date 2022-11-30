Геноцид в Украине? | Джордж Вайгель

Мэмо как для новоизбранных членов Конгресса, таких как Джей Ди Вэнс, так и для действующих членов, таких как Джош Хоули и Кевин Маккарти:«Пора прекращать лозунги(«Америка первая!“”Карт-бланков для Украины не бывает!«) и серьезно относиться к тому, что происходит в E.позади Европы.

Лучше всего начать с пересмотра Конвенции о геноциде 1948 г. Этот договор, стороной которого США являются «Геноцид» как таковой

Любое из следующих действий, совершаемых с намерением уничтожить, полностью или частично, национальную, этническую, расовую или религиозную группу как таковую: (a) убийство членов группы; (b) причинение серьезного телесного или психического вреда членам группы; (c) умышленное создание для группы условий жизни, рассчитанных на полное или частичное ее физическое уничтожение; (г) введение мер, направленных на предотвращение деторождения внутри группы; e) принудительный перевод детей одной группы в другую группу.

Историк Йельского университета Тимоти Снайдер считает, что по стандартам Конвенции о геноциде (участницей которой является Россия) война России на Украине является геноцидом. К этому суду причастны лидеры Украинской греко-католической церкви, которые пытались объяснить Украину«Ситуация с папой Франциском именно такая. В недавней лекции профессор Снайдер расширил доводы в пользу обвинения России в геноциде, обрисовав в общих чертах более «Знаки» за геноцидные намерения и действия, полученные в результате его изучения геноцидных нападений за последние несколько столетий. Те «Знаки» Они включают в себя отказ в создании государства для народа, которым хочет управлять колонизатор; заявление о том, что исторический народ или нация таковыми не являются; отрицание человечности других; отказ признать, что геноцид ранее был совершен против определенного населения; воспроизведение «замена» Теории утверждают, что «Другие занимают наше место, как и мы.«Вы получите его обратно«; И бремя мира«Концептуальные круги совершения стольких злодеяний, что те, кто непосредственно не пострадал, ошеломлены, спрашивая,«Что происходит на самом деле «Геноцид.«

Помимо соблюдения Конвенции о геноциде«Стандарты, как российская война в Украине представляет профессора Снайдера«конец «Знаки» О геноцидальных намерениях и действиях?

Отрицание государства и национализма. Президент России Владимир Путин, чьи утверждения подкреплены псевдорелигиозной историей, продвигаемой высшим руководством Русской православной церкви, отрицает, что украинцы являются настоящей нацией, а Украина — настоящей страной, по крайней мере, с 2011 года. С тех пор диктатор продолжает уклоняться, не в последнюю очередь при оккупации (и теперь заявлении об аннексии) больших участков восточной Украины. Путин также открыто использовал язык геноцида в дни, непосредственно предшествовавшие его вторжению 24 февраля 2022 года.

Дегуманизация и демонизация. положить его в ‘Оправданием для вторжения к мирному и не угрожающему соседу было то, что им правил негосударственный фашист. «нацисты.» Российская пропаганда во время войны постоянно изображала украинцев одержимыми или демонами — таким образом, оскорбление христианского национализма, которое, по словам Путина, является оправданием его режима и действий.

смещение/замена. Путин и его пропагандистская машина объявили законных жителей региона, который сейчас является Украиной, русскими, находящимися в рабстве в результате международного заговора, манипулирующего Украиной.«Ложные лидеры. Если узурпаторов удастся истребить, порядок будет восстановлен. Эта коррумпированная линия аргументации была центральной чертой российской телевизионной пропаганды, даже несмотря на то, что более 100 000 украинских детей были вывезены в Россию. «русифицированный.«

Отрицание прошлых актов геноцида. положить его в ‘Россия продолжает отрицать, что Сталин«Советский Союз реализовал программу массового голода в Украине в 1932-1933 годах, описывая тот политически мотивированный геноцид, в результате которого погибло не менее трех миллионов человек, «Природная катастрофа.» Cегодня«Попытка России отключить Украину от воды, электричества и продовольствия не может не напомнить о зверствах сталинского террора, известного как Великий голод.

Эмоции и совесть притуплены постоянным уклонением от массового убийства. Международные следственные органы подтвердили зверства геноцида русских на Украине. Однако постоянное отрицание этих фактов российскими пропагандистами и министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, возможно, ослабило мир.«Чувства — где они угасали на Балканах и в Руанде в 1990-х; Потому что они сегодня затупились в лице Китая«геноцид уйгуров.

Двадцатиминутная лекция профессора Снайдера доступна на YouTube: «Тимоти Снайдер: 6 шагов, чтобы доказать геноцид русских в Украине. Это условие просмотра для любого члена Палаты представителей или Сената Соединенных Штатов, который хочет участвовать в дебатах по Украине эмпирически информированным и морально опасным способом.

Колонка Джорджа Вейгеля, опубликованная Денверским католиком, Официальное издание Архиепископии Денвера.

Джордж Вайгель Заслуженный старший научный сотрудник Центра этики и государственной политики в Вашингтоне, округ Колумбия, где он является обладателем премии Уильяма Э. Саймона для католических исследований.

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