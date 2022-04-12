Генпрокуратура Украины расследует 5800 дел о военных преступлениях России

Украина выявила более 500 подозреваемых в растянувшемся расследовании, в том числе российских политиков, военных и агентов пропаганды, «которые хотели этой войны, кто начал эту войну и кто продолжил эту войну», — сказала Ирина Венедиктова Джейку Тапперу из CNN в программе The Lead. война. . «

«Мы хотим судить этих военных преступников в наших украинских судах, которые она называет Украиной», — сказала Венедиктова, признавая роль Международного уголовного суда.

Ее комментарии приходят Ужасные зверства в Украине Российские силы усилили призывы возбудить против президента России Владимира Путина обвинения в военных преступлениях. После того, как в начале этого месяца появились изображения не менее 20 трупов, разбросанных по улицам Бучи, Украина, президент Украины Владимир Зеленский призвал положить конец «военным преступлениям» России.

Россия отрицает свою причастность к инциденту, заявляя — без доказательств — что зверства в Буче были организованы и являются частью «спланированной кампании в СМИ». Но свидетели, которые говорили с CNN, сказали, что резня в городе началась несколько недель назад, когда он был оккупирован российскими войсками, и видеосъемка Похоже, что российские силы беспорядочно стреляют в мирных жителей.

В понедельник Венедиктова сообщила, что несколько раз приезжала в Бучу, где «общественность все еще занимается эксгумацией тел из братской могилы». «Это не только военные преступления, — сказала она. — Теперь можно сказать — много преступлений против человечности». Сцены, происходящие в киевском пригороде, вызвали международное возмущение: западные лидеры, в том числе президент Джо Байден, призвали к расследованию военных преступлений и новым санкциям против России. Ранее в этом месяце президент сказал, что изображения из Бучи оправдывают то, что Путина называют «военным преступником», добавив: «Но мы должны собирать информацию. детали, чтобы это могло быть судом. На самом деле — судебное преследование за военное преступление ». READ Джейкоб Зума сравнивает обращение с ним в судах апартеида Южной Африки Главный обвинитель Международного уголовного суда по военным преступлениям ездил в Украину для расследования, а посольство США в Киеве в первые дни войны утверждало, что конкретные российские атаки представляют собой военные преступления. Любой обвиняемый в совершении преступления может предстать перед судом в рамках юрисдикции суда. Суд судит людей, а не государства, и ориентируется на тех, кто несет наибольшую ответственность: руководителей и чиновников. В Международном уголовном суде продолжаются расследования Это занимает много лет Выиграно лишь несколько обвинительных приговоров.