Украина выявила более 500 подозреваемых в растянувшемся расследовании, в том числе российских политиков, военных и агентов пропаганды, «которые хотели этой войны, кто начал эту войну и кто продолжил эту войну», — сказала Ирина Венедиктова Джейку Тапперу из CNN в программе The Lead. война. . «
«Мы хотим судить этих военных преступников в наших украинских судах, которые она называет Украиной», — сказала Венедиктова, признавая роль Международного уголовного суда.
В понедельник Венедиктова сообщила, что несколько раз приезжала в Бучу, где «общественность все еще занимается эксгумацией тел из братской могилы».
«Это не только военные преступления, — сказала она. — Теперь можно сказать — много преступлений против человечности».
Сцены, происходящие в киевском пригороде, вызвали международное возмущение: западные лидеры, в том числе президент Джо Байден, призвали к расследованию военных преступлений и новым санкциям против России.
Ранее в этом месяце президент сказал, что изображения из Бучи оправдывают то, что Путина называют «военным преступником», добавив: «Но мы должны собирать информацию. детали, чтобы это могло быть судом. На самом деле — судебное преследование за военное преступление ».
Главный обвинитель Международного уголовного суда по военным преступлениям ездил в Украину для расследования, а посольство США в Киеве в первые дни войны утверждало, что конкретные российские атаки представляют собой военные преступления.
Любой обвиняемый в совершении преступления может предстать перед судом в рамках юрисдикции суда. Суд судит людей, а не государства, и ориентируется на тех, кто несет наибольшую ответственность: руководителей и чиновников.
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