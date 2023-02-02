Генпрокурор: Премьер не должен заниматься судебной реформой из-за процесса о коррупции

Генеральный прокурор Гали Бахрав Майара заявил премьер-министру Биньямину Нетаньяху в среду, что он не может принять участие в усилиях своего правительства по радикальному реформированию правовой и судебной системы, поскольку у него есть конфликт интересов из-за продолжающегося судебного разбирательства по делу о коррупции.

Это заявление вызвало резкую реакцию глав всех партийных лидеров коалиции, которые в совместном заявлении заявили, что оно противоречит «четкому мандату» правительства на выборах.

За этим последовало предупреждение Бахрава Маяры. Подать петицию Движение за качественное правительство в Израиле представило его в Высокий суд в прошлом месяце, чтобы потребовать от генерального прокурора составить обновленное соглашение о конфликте интересов для Нетаньяху после того, как он вступил в должность премьер-министра еще в январе.

Также в четверг газета «Гаарец» сообщила, что уровень угрозы для Бахарав Маяры был повышен до максимально возможного, при этом службы безопасности выразили «искреннюю обеспокоенность» тем, что ей может быть причинен вред. В сообщении говорится, что детали безопасности прокурора будут расширены.

В своем письме, которое было обнародовано в четверг, Бахрав Маяра написала Нетаньяху: «В вашей роли премьер-министра вы должны воздерживаться от инициатив, связанных с правовой системой, в рамках, известных как «правовая реформа».

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И продолжила: «Это связано с обоснованным подозрением о наличии конфликта интересов между делами, связанными с судебными процессами против вас, и совокупностью законодательных инициатив и их содержательных компонентов», которые правительство продвигает в рамках правовой реформы. упаковка.

«Это включает в себя любые прямые или косвенные действия или инструкции через других лиц, в том числе участие должностных лиц, работающих в вашем офисе в качестве политических назначенцев», — добавил генеральный прокурор.

Председатель комитета Кнессета по Конституции, законодательству и судебной системе Симха Ротман председательствует на слушаниях в комитете, посвященном его широкомасштабной программе правовой реформы, вместе с юрисконсультом адвокатов комитета Гур Блай, 1 февраля 2023 г. (Йонатан Синдел/Flash90)

Предлагаемая правительством правовая реформа включает закон, который даст правительству автоматическое большинство в комитете, который выбирает судей для каждого суда страны, включая Верховный суд.

Если Нетаньяху будет признан виновным в выдвинутых против него обвинениях в коррупции в ходе судебного процесса, который в настоящее время проходит в Окружном суде Иерусалима, он сможет обжаловать приговор в Верховном суде, который его правительство, вероятно, назначит в течение ее срока.

сказал премьер-министр В интервью CNN во вторник Что он был готов «выслушать встречные предложения» в отношении широкомасштабного пакета правовой реформы своего правительства, подразумевая, что он участвует в разработке и проведении реформ.

Главы коалиционных партий осудили письмо генерального прокурора, заявив в совместном заявлении, что ее позиция «полностью противоречит четкому мандату, который мы получили от граждан Израиля на выборах», и что они «полностью отвергли» ее позицию.

Нет никакой связи между правовой реформой [Justice Minister] Ярив Левин, целью которого является восстановление демократии в Израиле, и вопросы премьер-министра.

Те, у кого есть конфликт интересов, на самом деле являются юридическими консультантами. С одной стороны, они борются за реформы публично и в Кнессете, что повлияет на их положение, а с другой стороны, они используют свое положение, чтобы помешать им.

Представитель «Ликуда» заявил, что заявление было сделано от имени Нетаньяху, а также лидера ШАС Арье Дери, лидера объединенного иудаизма Торы Ицхака Голднопфа, религиозного сионистского лидера Бецалеля Смотрича, лидера «Оцма» Иегудита Итамара Бен Гвира и лидера Ноама Ави Маоза.

Движение за качественное правительство приветствовало предупреждение генерального прокурора Нетаньяху, заявив, что премьер-министр должен «немедленно убрать руки от разрушения правовой и демократической системы Израиля».

Офис Нетаньяху не сразу ответил на запрос о комментарии, но министр юстиции Левин резко раскритиковал выступление Бахарава Маяры, обвинив ее в конфликте интересов.

Он указал, что некоторые из предложенных реформ повлияют на положение генерального прокурора и юрисконсультов правительства в целом.

Конфликт интересов кажется очень странным. Избранному должностному лицу запрещено говорить о реформах юридических консультаций, но генеральному прокурору и его аппарату разрешено блокировать реформы, которые напрямую затрагивают их полномочия», — сказал Левин.

В январе Бахрав-Майара представила в Высокий суд заключение, в котором говорилось, что соглашение о конфликте интересов, заключенное ее предшественником Авичаем Мандельблитом в 2020 году для Нетаньяху, остается в силе.

В соответствии с этой договоренностью Нетаньяху не может участвовать в каких-либо делах, затрагивающих свидетелей или других подсудимых на суде над ним, или в законодательстве, которое могло бы повлиять на судебное разбирательство против него.

Он также не может вмешиваться ни в какие вопросы, касающиеся статуса нескольких высших должностных лиц полиции и прокуратуры, в нескольких областях, находящихся в ведении Министерства связи, или в Комитете по отбору судей.