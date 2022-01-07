Владимир Путин сокрушал соперников, олимпийцы боролись по дзюдо на ковре и, если верить Интернету, боролись с медведями. Но справился ли он с ужасающей перспективой Лиз Трасс в полную силу?

Новая «железная леди» Великобритании вчера специально вошла в палату общин, чтобы сделать заявление по России. Министр иностранных дел оказался в тяжелом положении.

Ушли в прошлое ненасытные улыбки, смех и гротескные аспекты британского сыра.

Вместо этого ее волосы выглядели шелковистыми и подходящими для салата, с топом с бантом, который кричал: «Вамуз, Влад!»

Новая «железная леди» Великобритании вчера специально вошла в палату общин, чтобы сделать заявление по России. Министр иностранных дел оказался в тяжелом положении

Даже ее голос звучал хуже, чем обычно. Еще один вариант из учебника миссис Т. Ла Трусс призвал Россию остановить эскалацию нынешней напряженности в отношениях с Украиной. Она добавила, что любое вторжение будет «стратегической ошибкой» и будет «дорого стоить».

Она сказала это так, чтобы сама могла оказаться на границе с Украиной, голова ее торчала из люка башни танка. Это была доставка, предназначенная для доставки чашек в Москву.

Один подозреваемый, мало кто следил за Кремлем. Надо сказать, что здесь было не так уж много людей. Среди тех, кто хотел появиться на ее стороне, я услышал дух одобрения.

Даже ее голос звучал хуже, чем обычно. Еще один вариант из учебника миссис Т. Ла Трусс призвал Россию остановить эскалацию нынешней напряженности в отношениях с Украиной. Она добавила, что любое вторжение будет «стратегической ошибкой» и будет стоить «огромных затрат». READ Ранние ограниченные результаты в России показывают лидерство прокремлевской партии

«Мощное заявление», — часто слышался крик с задних сидений. Другие, такие как Тобиас Эллвуд (Коннектикут, Борнмут II) — бывший капитан Royal Green Jackets — считали, что правительство должно угрожать России чем-то более ужасным, чем еще один набор водных санкций. Как всегда, Том Тугендхат (Конн, Танбридж) прочитал нам одну из своих замечательных геополитических лекций. На депутатов от оппозиции позиция Трасса произвела меньшее впечатление. У Криса Брайанта (Лаборатория, Ронда) их точно не было.

Крутой парень, чтобы произвести впечатление, Брайант. Гость вечеринки, который жалуется на еду и кричит после обеда. Он сказал, что позиция правительства была «лицемерной», поскольку все российские наличные деньги циркулировали по Лондону. Трасс кое-что ответил об использовании антикоррупционных законов.

Теперь, когда Трасс был в ссоре с Москвой, Кеван Джонс (Лапп, Дарем) предположил, что пора перестать принимать больше обедов с богатыми российскими благотворителями.

Это была ссылка на Трасса, которого он догнал два года назад, потягивая и кормив банкира «Русской любви» Чернохина, встреча, которая всплыла на поверхность только тогда, когда Трасс опубликовал фотографию их встречи в Instagram. Кому при такой беспечности нужны шпионы?

Ранее у нас были торговые вопросы, которые вел спикер Палаты представителей Джейкоб Рис-Могг, который в то утро попал в заголовки газет после того, как в апреле заявил, что он против повышения государственной страховки штата.

Его коллега, Тангам Дебонер, предположил, что, поскольку лейбористы также были против митинга, он, возможно, захотел пересечь площадку.

Выражение ужаса на лице Джейкоба. Кто-то мог подумать, что благородного представителя восемнадцатого века попросили постоять в пентхаусе в его подвале.