Генсек ООН выразил обеспокоенность тем, что Россия не продлит Черноморскую зерновую инициативу 17 июля.

Москва угрожает выйти из сделки, известной как Черноморская зерновая инициатива, которая была заключена при посредничестве Организации Объединенных Наций и Турции в июле прошлого года, если препятствия для ее поставок зерна и удобрений не будут устранены.

Генеральный секретарь Антонио сказал: «Я обеспокоен, и мы прилагаем все усилия, чтобы убедиться, что будет возможно сохранить Черноморскую инициативу, и в то же время мы сможем продвинуться вперед в нашей работе по содействию российскому экспорту». Об этом Гутерриш заявил журналистам в понедельник.

Чтобы убедить Россию согласиться на сделку по черноморскому зерну, одновременно был заключен трехлетний меморандум о взаимопонимании, в соответствии с которым официальные лица ООН согласились помочь России с ее экспортом продовольствия и удобрений.

Хотя российский экспорт продуктов питания и удобрений не подпадает под санкции Запада, введенные после вторжения на Украину в феврале 2022 года, Москва заявляет, что ограничения на платежи, логистику и страхование препятствуют поставкам.

Агентство ТАСС цитирует в субботу заместителя министра иностранных дел Сергея Вершинина, который заявил, что Россия «не может быть удовлетворена тем, как реализуется этот меморандум». Он говорил после встречи с высокопоставленным торговым представителем ООН Ребеккой Гринспен в Женеве в пятницу.

Среди требований, выдвинутых Россией, — возобновление экспорта аммиака по трубопроводу в украинский порт Певденный и повторное подключение Россельхозбанка (Россельхозбанка) к международной платежной системе SWIFT.

Представитель Организации Объединенных Наций заявил в пятницу, что Организация Объединенных Наций помогла увеличить российский экспорт продуктов питания и удобрений, обеспечив постоянный приток судов в ее порты и снизив фрахтовые и страховые ставки.

Должностные лица и аналитики ООН предупреждают, что неспособность продлить Черноморскую зерновую инициативу может нанести ущерб странам Африки, Ближнего Востока и некоторых частей Азии, которые зависят от украинской пшеницы, ячменя, растительного масла и других доступных продуктов питания, особенно с учетом того, что засуха принимает тяжелые меры. потери. . Сделка помогла снизить цены на продовольственные товары, такие как пшеница, за последний год, но это облегчение не отразилось на кухонных столах.

Украина может отправлять свои продукты наземным путем через Европу, чтобы не быть полностью отрезанной от мировых рынков, но эти маршруты имеют меньшую пропускную способность, чем морские перевозки, и разделили Евросоюз.