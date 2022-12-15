Генсек ООН считает, что зерновая сделка вряд ли распространится на большее количество украинских портов

Маловероятно, считает координатор помощи ООН Мартин Гриффитс. Сделка с черноморскими бобами В ближайшее время он будет расширен, чтобы включить больше украинских портов или сократить время досмотра.

Киев призвал к расширению сделки с Москвой при посредничестве ООН и Турции, которая позволяет Украине, крупному мировому экспортеру зерна, отгружать продукты питания из трех своих черноморских портов, несмотря на Русское вторжение.

«Я не ожидаю, что это произойдет в ближайшее время», — заявил заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам и координатор чрезвычайной помощи в интервью Рейтер в украинской столице.

Я думаю, что было бы здорово расшириться, и чем больше зерна пойдет в мир, тем, очевидно, лучше с нашей точки зрения, с точки зрения мира. Но я не думаю, что это сразу вероятно.

На этой неделе Гриффитс посетил Украину, посетив южные города Николаев и недавно освобожденный Херсон, поскольку Украина борется с зимними перебоями в подаче электроэнергии, вызванными российскими воздушными ударами по критически важной инфраструктуре.

Чиновник, заявивший, что находился в Украине не для того, чтобы выступать посредником, а для тщательного изучения программы гуманитарной помощи, заявил 30 ноября, что соглашение «близко» к одобрению возобновления экспорта российского аммиака через Украину.

Аммиак, который используется для производства удобрений, будет перекачиваться по существующему трубопроводу в Черное море.

Трубопровод был закрыт, когда Россия вторглась в него в этом году.

В четверг Гриффитс сказал, что работа над этим соглашением все еще продолжается и что он не знает, когда оно будет заключено.

«Мы по-прежнему … очевидно, хотим этого, потому что … удобрения в настоящее время важнее зерна с точки зрения экспорта на глобальный юг», — сказал он.

«Так что мы все еще работаем над этим. Я не знаю, когда это произойдет», — сказал он.

Представители России и Украины обсудили возможность увязки обмена пленными, который позволил бы освободить большое количество заключенных с обеих сторон, с возобновлением экспорта аммиака.

Ребекка Гринспен, генеральный секретарь Конференции ООН по торговле и развитию, также выразила оптимизм и заявила, что в переговорах будет прорыв.

На пресс-конференции с украинским премьер-министром Гриффитс сказал, что с начала войны международные агентства по оказанию гуманитарной помощи оказали помощь чуть менее 14 миллионам человек.

Бурение для долгой войны

Тем временем украинский генерал заявил, что Москва ввязывается в затяжную войну и хочет оккупировать всю Украину, при этом российские войска обстреливают два стратегически важных города, а киевские силы обстреливают удерживаемый Россией Донецк на востоке.

Обе стороны исключили рождественское перемирие, и в настоящее время не ведутся переговоры, направленные на прекращение почти 10-месячного конфликта, крупнейшего в Европе со времен Второй мировой войны.

В результате российской бомбардировки два человека погибли в центре Херсона, южного города, освобожденного Украиной в прошлом месяце, сообщил Кирилл Тимошенко, заместитель главы офиса президента. Официальные лица заявили, что взрыв также привел к отключению электроэнергии в городе.

Российские силы также атаковали критически важные объекты в Харькове на северо-востоке, что привело к нескольким взрывам, написал мэр города Игорь Тереков в приложении для обмена сообщениями Telegram.

«Кремль… стремится превратить конфликт в затяжное вооруженное противостояние», — заявил на брифинге высокопоставленный украинский офицер бригадный генерал Алексей Громов.