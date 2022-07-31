Генсек ОПЕК заявил, что членство России в ОПЕК+ жизненно важно для успеха соглашения

Логотип Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) в штаб-квартире в Вене, Австрия, 7 декабря 2018 г. REUTERS/Leonard Voiger/File Photo

31 июля (Рейтер) — Кувейтская газета «Аль-Рай» сообщила в воскресенье со ссылкой на эксклюзивное интервью Хайтама Аль-Гаиса, что новый генеральный секретарь ОПЕК заявил, что членство России в ОПЕК+ жизненно важно для успеха соглашения.

Аль-Рай сказал, что ОПЕК не конкурирует с Россией, назвав ее «крупным, крупным и очень влиятельным игроком на мировой энергетической карте».

ОПЕК+ — это альянс Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) и союзников во главе с Россией.

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Аль-Гаис, бывший губернатор Кувейта ОПЕК, проведет свою первую встречу с ОПЕК+ 3 августа, когда организация рассмотрит вопрос о сохранении добычи нефти в сентябре на прежнем уровне, несмотря на призывы Соединенных Штатов увеличить поставки.

На прошлой неделе восемь источников сообщили агентству Рейтер, что также, вероятно, будет обсуждаться небольшое увеличение производства. Читать далее

Аль-Гаис сказал Al-Rai, что «ОПЕК не контролирует цены на нефть, но практикует так называемый контроль над рынками с точки зрения спроса и предложения», описывая текущую ситуацию на нефтяном рынке как «крайнюю волатильность и суматоху».

Он добавил о недавнем росте цен на нефть: «Я продолжаю подчеркивать, что недавний рост цен на нефть связан не только с развитием отношений между Россией и Украиной.

«Все данные подтверждают, что цены начали расти постепенно и кумулятивно, и до начала российско-украинских разработок, в связи с господствующим на рынках восприятием нехватки избыточных производственных мощностей, которая стала ограничиваться немногими и ограниченными страны».

Нефть подскочила в 2022 году до самого высокого уровня с 2008 года, превысив в марте 139 долларов за баррель после того, как Соединенные Штаты и Европа ввели санкции против России в связи с ее вторжением в Украину. С тех пор цены упали примерно до 108 долларов, поскольку растущая инфляция и более высокие процентные ставки вызвали опасения рецессии, которая может подорвать спрос.

Отвечая на вопрос о факторах, которые повлияют на цены на нефть к концу года, Аль-Гаис сказал: «На мой взгляд, наиболее важным фактором будет сохранение отсутствия инвестиций в области бурения, разведки и добычи. .»

Это подтолкнет цены вверх, но мы не можем сказать, где они достигнут».

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(Отчет Моатаза Мухаммада и Наиры Абдуллы). Под редакцией Филиппы Флетчер и Сандры Малер

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