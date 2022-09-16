Германия арестовала активы российского нефтяного гиганта «Роснефть»

(Блумберг) — Германия захватила местное подразделение российского нефтяного гиганта ПАО «Роснефть», поскольку Берлин пытается получить полный контроль над своей энергетической отраслью, обеспечить поставки и разорвать десятилетия сильной зависимости от Москвы в плане топлива.

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В качестве последнего шага правительство заявило о приобретении немецкого подразделения «Роснефти», включая доли в трех нефтеперерабатывающих заводах. Поскольку к концу года Германия готовится прекратить покупать российскую нефть из-за санкций, ей необходимо найти альтернативные источники и обеспечить, чтобы принадлежность России к ее основным нефтеперерабатывающим заводам не создавала угрозы для поставок.

Германия особенно пострадала от экономического противостояния с Кремлем из-за своей зависимости от российского газа и нефти. Санкции и попытки Москвы экономически наказать Европу за ее поддержку Украины угрожают столкнуть крупнейшую экономику региона в рецессию. Его энергетический сектор страдает от нехватки предложения, а государственная помощь быстро меркнет по сравнению с масштабами кризиса.

Как сообщило в четверг агентство Bloomberg, параллельно с нападением на «Роснефть» правительство канцлера Олафа Шульца ведет предварительные переговоры о приобретении Uniper SE и двух крупных импортеров газа, чтобы избежать коллапса энергетической системы. Решение может прийти в течение суток. Необходимо срочно действовать с Uniper, которая теряет 100 миллионов евро в день, пытаясь заменить российский газ более дорогими альтернативами.

«Вещи сложные, и мы очень тщательно над ними работаем», — заявил в четверг министр экономики Роберт Хабек.

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Захват подразделения «Роснефти» — это эскалация экономического противостояния с Россией, поскольку Берлин прекращает десятилетия тесного сотрудничества. Нефтеперерабатывающий завод Schwedt, расположенный недалеко от польской границы, до сих пор получал сырую нефть по трубопроводу «Дружба» из России. Пока завод оставался в основном в руках русских, было трудно понять, как завод все еще будет получать достаточно топлива для снабжения Берлина и других частей восточной Германии.

История продолжается

Министерство экономики заявило, что этот шаг «устраняет неминуемую угрозу безопасности энергоснабжения и закладывает важную основу для сохранения и будущего объекта в Шведте».

Организатор сети BNetzA станет доверенным лицом компаний RN Refining & Marketing GmbH и Rosneft Deutschland GmbH, на долю которых приходится примерно 12% нефтеперерабатывающих мощностей Германии, через доли в нефтеперерабатывающих заводах в Шведте, Карлсруэ и Фобурге. Это схема, аналогичная приобретению «Газпрома» в Германии в начале этого года.

Германия имеет право взять на себя управление энергетической компанией посредством приказа в соответствии с Законом об энергетической безопасности Германии. Приказ, изданный Министерством экономики, теряет силу через шесть месяцев, но его можно просто продлить.

«Роснефть» может оспорить дело в немецких судах.

Она добавила, что Шульц и Хабек предоставят более подробную информацию о плане национализации на пресс-конференции в Берлине позже в пятницу. Правительство отказалось комментировать какие-либо планы по национализации газовых компаний.

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