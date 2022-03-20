Германия ведет переговоры с Катаром о долгосрочных поставках газа для снижения зависимости от России

Министр экономики и климата Германии Роберт Хабек выступает на внеочередном заседании после того, как Россия начала массированную военную операцию против Украины, в нижней палате парламента Германии в Берлине, Германия, 27 февраля 2022 года. REUTERS/Michel Tantoussi

(Рейтер) — Германия и Катар ведут переговоры о долгосрочном энергетическом партнерстве, заявили в воскресенье правительственные чиновники, поскольку крупнейшая экономика Европы стремится стать менее зависимой от российских источников энергии.

Германия заявила, что партнерство было достигнуто, но Катар не стал говорить, что соглашение было завершено.

Россия является крупнейшим поставщиком газа в Германию, и министр экономики Германии Роберт Хабек выдвинул несколько инициатив по снижению энергетической зависимости своей страны от России после того, как она вторглась в соседнюю Украину.

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В заявлении Amiri Diwan в воскресенье говорится, что эмир Катара шейх Тамим бин Хамад Аль Тани принял Хабека в воскресенье, и они обсудили пути укрепления двусторонних отношений, особенно в энергетическом секторе.

Катар заявил, что компании из обеих стран «возобновят обсуждение долгосрочных поставок СПГ и добьются прогресса», говорится в заявлении государственной нефтегазовой компании Qatar Energy.

Представитель министерства экономики Германии в Берлине подтвердил, что сделка завершена.

«Компании, которые пришли в Катар с (HABIC), теперь вступят в договорные переговоры с катарской стороной», — сказал представитель.

В заявлении Катара говорится, что он годами стремился поставлять газ в Германию, но обсуждения не привели к конкретным соглашениям.

Недавно Германия объявила о планах строительства двух терминалов СПГ. Поскольку терминалов в настоящее время нет, Германия не может принимать прямые поставки СПГ из Катара.

Хабек также встретился с государственным министром по энергетике Катара Саадом Шеридой аль-Кааби в Дохе, где они обсудили энергетические отношения и сотрудничество между Катаром, одним из крупнейших экспортеров природного газа в мире, и Германией, а также пути их улучшения. в заявлении Министерства иностранных дел. Кааби.

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(Отчет) Моатаз Мохамед, Эндрю Миллс и Клаус Лауэр. Авторы сценария Шакил Ахмед, Моатаз Мохамед, Том Симс и Эндрю Миллс. Под редакцией Дэвида Кларка, Фрэнсис Керри и Хью Лоусона

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