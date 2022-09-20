Германия восстанавливает мост через Рейн, рухнувший во время Второй мировой войны | Германия

Официальные лица в Германии объявили о планах восстановить мост через Рейн, который рухнул через несколько дней после того, как он был захвачен американскими солдатами в последние недели Второй мировой войны.

Градостроители заявили, что мост в Ремагене, который был показан в одноименном фильме 1969 года с Джорджем Сигалом, Беном Газзарой и Робертом Воном в главных ролях, с упором на недавние успехи союзников в Германии, может снова стоять в течение десяти лет. .

Висячий мост, известный как Ludendorff Brücke, длиной 325 метров и шириной шесть метров, будет предназначен только для пешеходов и велосипедистов и будет служить памятником жертвам войны, в том числе тем, кто погиб, когда он рухнул почти 80 лет назад.

В опросе местных жителей в 2020 году 91% проголосовали за восстановление моста, при этом многие заявили, что очень хотят пересечь Рейн с чисто реалистической точки зрения. На протяжении примерно 27 миль (44 км) нет переправы через реку, и количество паромов ограничено.

Марк Бауэрс, представитель торговли и промышленности в городе Ремаген с населением 17 456 человек, сказал, что инженер, которому было поручено разработать планы восстановления моста, «жизнеспособны и реалистичны».

Когда он рухнул, все, что осталось от моста, построенного русскими военнопленными во время Первой мировой войны для облегчения доставки личного состава, оборудования и припасов немецким войскам на Западном фронте, — это башни на западном берегу в Ремагене. который был преобразован в музей мира, и те, что на восточном берегу, в деревне Эрбель, которая используется как пространство для исполнительских искусств.

Местные сообщества заявили о своей готовности помочь финансировать проект, который, как ожидается, будет стоить около 22 миллионов евро, включая восстановление оставшихся башен, но они также запросили средства у земли Рейнланд-Пфальц и федерального правительства, ссылаясь на В заявлении говорится о символическом значении города.Проект «выходит за пределы области».

Армия США пересекла мост 7 марта 1945 года после ухода вермахта из Франции, что стало первой возможностью пересечь стратегически важный Рейн. Попытки немецких войск взорвать его, заложив взрывчатку в стратегически важных точках вдоль моста, не увенчались успехом, и союзным инженерам удалось убрать взрывчатку, прежде чем захватить мост.

Через 10 дней он рухнул, в результате чего погибли 28 армейских инженеров. Десять тел не были найдены, предположительно их унесло сильным течением реки. Мост вместе с другими наспех построенными понтонными мостами позволил армии США перебросить около 125 000 солдат вместе с танками, артиллерией и другой техникой через реку на восток. Историки сходятся во мнении, что его захват помог сократить войну, закончившуюся через два месяца, 8 мая.

«Мост в Ремагене» был снят в городке Давел в центральной Богемии, на территории тогдашней Чехословакии.