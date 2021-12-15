Германия высылает двух российских дипломатов после того, как осудила их за убийство

Суд признал гражданина России Вадима Красикова виновным в убийстве Торника Хангошвили, чеченца-грузина, в августе 2019 года в парке в центре Берлина и приговорил его к пожизненному заключению.

Суд заявил, что его преступление было заказано правительством России.

«Это убийство, которое было заказано государством, как было установлено сегодня судом, является вопиющим нарушением немецкого законодательства и суверенитета Федеративной Республики Германии. Вот почему мы только что вызвали российского посла для выступления», — сказал Барбок. в заявлении.

«Посол России был проинформирован о том, что два члена дипломатического корпуса будут объявлены персонами нон грата», — добавила она.