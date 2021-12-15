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Германия высылает двух российских дипломатов после того, как осудила их за убийство

15 декабря, 2021
Toma Kulikov

Суд признал гражданина России Вадима Красикова виновным в убийстве Торника Хангошвили, чеченца-грузина, в августе 2019 года в парке в центре Берлина и приговорил его к пожизненному заключению.

Суд заявил, что его преступление было заказано правительством России.

«Это убийство, которое было заказано государством, как было установлено сегодня судом, является вопиющим нарушением немецкого законодательства и суверенитета Федеративной Республики Германии. Вот почему мы только что вызвали российского посла для выступления», — сказал Барбок. в заявлении.

«Посол России был проинформирован о том, что два члена дипломатического корпуса будут объявлены персонами нон грата», — добавила она.

Позже в тот же день пресс-секретарь МИД России Мария Захарова рассказала о высылке и отзыве посла.

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«Недружественное поведение Берлина не будет продолжаться без соответствующей реакции. Заявление об этом будет опубликовано в ближайшее время», — написала она в своем Telegram-канале.

Судья ранее подтвердил причастность российского государства к убийству Хангошвили.

«Не позднее июня 2019 года государственные органы центрального правительства Российской Федерации приняли решение о ликвидации Торника Хангошвили в Берлине», — сообщил судья.

«Четверо детей потеряли отца и двух родных братьев», — сказал судья.

«Некоторые СМИ указали, что здесь будут судить Россию или даже (президента России) Владимира Путина», — добавил он. «Это заблуждение: в суде находится только осужденный. Но наша работа включает в себя выяснение обстоятельств преступления».

Хангошвили был застрелен с близкого расстояния среди бела дня 23 августа 2019 года. Позднее в тот же день Красиков был задержан полицией.

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