Германия в кризисе, поскольку Путин нажил 179 млн фунтов стерлингов за счет энергетического кризиса — Шульц просит Шульца сократить газ | наука | Новости

Канцлер Германии Олаф Шульц проигнорировал «зеленых» в отношениях с Россией, потому что две основные стороны альянса имеют разные взгляды на Кремль. Шульц хочет сделать должность президента России (административным вопросом), а это означает, что его министр иностранных дел Анналлина Барбок, вероятно, будет играть меньшую роль в этом вопросе, согласно немецкой газете Bild.
Говорят, что он ищет «нового старта» для политики Германии в отношении России и, возможно, вскоре планирует встречу с президентом России Владимиром Путиным.
Между тем канцлер сталкивается с растущим давлением со стороны зеленых с целью занять более жесткую позицию в отношении Кремля.
В прошлом месяце Барбок пообещал, что вмешательство России в Украине приведет к «тяжелым дипломатическим и экономическим последствиям».
Ее соратник по партии, вице-канцлер и министр экономики Роберт Хабек также открыто поставил под сомнение отношения Германии с Россией из-за вызывающего споры трубопровода «Северный поток — 2».
«Северный поток-2», который должен стать одним из самых протяженных морских газопроводов в мире, был отложен до утверждения регулирующим органом Германии.
Путина обвиняют в преднамеренном сокращении объемов газа, идущего в Европу, в надежде ускорить сертификацию «Северного потока — 2».
Его давление на газ привело к тому, что цены на газ в Европе в прошлом году достигли рекордного уровня: во вторник цены на энергоносители выросли более чем на 30 процентов.
Германия и Европейский Союз в настоящее время сталкиваются с дилеммой относительно того, как бороться с российской угрозой для Украины, поскольку Россия является крупнейшим поставщиком энергии на континенте.
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