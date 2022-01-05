Германия в кризисе, поскольку Путин нажил 179 млн фунтов стерлингов за счет энергетического кризиса — Шульц просит Шульца сократить газ | наука | Новости

Канцлер Германии Олаф Шульц проигнорировал «зеленых» в отношениях с Россией, потому что две основные стороны альянса имеют разные взгляды на Кремль. Шульц хочет сделать должность президента России (административным вопросом), а это означает, что его министр иностранных дел Анналлина Барбок, вероятно, будет играть меньшую роль в этом вопросе, согласно немецкой газете Bild.

Говорят, что он ищет «нового старта» для политики Германии в отношении России и, возможно, вскоре планирует встречу с президентом России Владимиром Путиным.

Между тем канцлер сталкивается с растущим давлением со стороны зеленых с целью занять более жесткую позицию в отношении Кремля.

В прошлом месяце Барбок пообещал, что вмешательство России в Украине приведет к «тяжелым дипломатическим и экономическим последствиям».

Ее соратник по партии, вице-канцлер и министр экономики Роберт Хабек также открыто поставил под сомнение отношения Германии с Россией из-за вызывающего споры трубопровода «Северный поток — 2».