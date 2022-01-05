science

Германия в кризисе, поскольку Путин нажил 179 млн фунтов стерлингов за счет энергетического кризиса — Шульц просит Шульца сократить газ | наука | Новости

5 января, 2022
Marfa Fedoroa

Канцлер Германии Олаф Шульц проигнорировал «зеленых» в отношениях с Россией, потому что две основные стороны альянса имеют разные взгляды на Кремль. Шульц хочет сделать должность президента России (административным вопросом), а это означает, что его министр иностранных дел Анналлина Барбок, вероятно, будет играть меньшую роль в этом вопросе, согласно немецкой газете Bild.

Говорят, что он ищет «нового старта» для политики Германии в отношении России и, возможно, вскоре планирует встречу с президентом России Владимиром Путиным.

Между тем канцлер сталкивается с растущим давлением со стороны зеленых с целью занять более жесткую позицию в отношении Кремля.

В прошлом месяце Барбок пообещал, что вмешательство России в Украине приведет к «тяжелым дипломатическим и экономическим последствиям».

Ее соратник по партии, вице-канцлер и министр экономики Роберт Хабек также открыто поставил под сомнение отношения Германии с Россией из-за вызывающего споры трубопровода «Северный поток — 2».

«Северный поток-2», который должен стать одним из самых протяженных морских газопроводов в мире, был отложен до утверждения регулирующим органом Германии.

Путина обвиняют в преднамеренном сокращении объемов газа, идущего в Европу, в надежде ускорить сертификацию «Северного потока — 2».

Его давление на газ привело к тому, что цены на газ в Европе в прошлом году достигли рекордного уровня: во вторник цены на энергоносители выросли более чем на 30 процентов.

Германия и Европейский Союз в настоящее время сталкиваются с дилеммой относительно того, как бороться с российской угрозой для Украины, поскольку Россия является крупнейшим поставщиком энергии на континенте.

Подробнее: Евросоюз отправляет на российско-украинский фронт своего крупнейшего дипломата

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *