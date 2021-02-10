Германия готовится продлить блокировку из-за опасений по поводу новых вариантов вируса короны

Канцлер Германии Ангела Меркель носит защитную маску, когда уходит после выступления со СМИ на своей ежегодной летней пресс-конференции во время пандемии коронавируса 28 августа 2020 года в Берлине, Германия.

Канцлер Ангела Меркель собирается объявить, что Германия продлит блокировку до 14 марта из-за опасений по поводу новых штаммов коронавируса.

В начале среды появился проект документа, в котором изложены планы Меркель и государственных чиновников по сохранению изоляции и призыву граждан соблюдать правила социального дистанцирования, но постепенно снимать некоторые ограничения в ближайшие недели.

Повторное открытие школ является приоритетом немецкого руководства, хотя федеральная система страны означает, что ожидается, что отдельные штаты смогут определять, как это сделать. Магазины и отели могут начать открываться в следующем месяце в регионах, где уровень заражения также низок. Срок действия ограничений истекал 14 февраля.

В Германии есть опасения по поводу распространения новых инфекций вируса, особенно мутации, которая была впервые обнаружена в Великобритании прошлой осенью. Однако ежедневное количество новых случаев инфицирования в Германии уменьшилось на фоне продолжающегося закрытия общественной жизни по всей стране.

Управление общественного здравоохранения, Институт Роберта КохаВ среду было зарегистрировано 8072 новых случая коронавируса и 813 смертей, в результате чего общее количество инфекций на данный момент составляет около 2,3 миллиона, а количество смертей – 62 969.

Ранее в среду, по сообщениям, немецкий депутат назвал ситуацию “чрезвычайно хрупкой”.