Германия готовится продлить блокировку из-за опасений по поводу новых вариантов вируса короны

Канцлер Германии Ангела Меркель носит защитную маску, когда уходит после выступления со СМИ на своей ежегодной летней пресс-конференции во время пандемии коронавируса 28 августа 2020 года в Берлине, Германия.
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Канцлер Ангела Меркель собирается объявить, что Германия продлит блокировку до 14 марта из-за опасений по поводу новых штаммов коронавируса.
В начале среды появился проект документа, в котором изложены планы Меркель и государственных чиновников по сохранению изоляции и призыву граждан соблюдать правила социального дистанцирования, но постепенно снимать некоторые ограничения в ближайшие недели.
Повторное открытие школ является приоритетом немецкого руководства, хотя федеральная система страны означает, что ожидается, что отдельные штаты смогут определять, как это сделать. Магазины и отели могут начать открываться в следующем месяце в регионах, где уровень заражения также низок. Срок действия ограничений истекал 14 февраля.
В Германии есть опасения по поводу распространения новых инфекций вируса, особенно мутации, которая была впервые обнаружена в Великобритании прошлой осенью. Однако ежедневное количество новых случаев инфицирования в Германии уменьшилось на фоне продолжающегося закрытия общественной жизни по всей стране.
Управление общественного здравоохранения, Институт Роберта КохаВ среду было зарегистрировано 8072 новых случая коронавируса и 813 смертей, в результате чего общее количество инфекций на данный момент составляет около 2,3 миллиона, а количество смертей – 62 969.
Ранее в среду, по сообщениям, немецкий депутат назвал ситуацию “чрезвычайно хрупкой”.
Медленное внедрение в Европейском союзе
Медленное распространение вакцины против коронавируса в Германии, Как и в случае с остальной частью Европейского Союза, это вызывает беспокойство у правительства Германии, которое является главной опорой блока. Европейский союз медленнее, чем Великобритания и США, запрашивал вакцины у крупных фармацевтических компаний и столкнулся с нехваткой поставок.
Чем дольше будет проводиться вакцинация, тем больше будет ожидаемый экономический ущерб от закрытия. В 2020 году экономика Германии сократилась на 5%, Согласно данным по ВВП за полный год, опубликованным в январе.
Людовик Собран, главный экономист Allianz, сказал CNBC в среду, что медленное развертывание вакцинации может действительно повредить более широким перспективам роста ЕС в 2021 году.
«Я чувствую себя немного напряженным, и мы только в феврале, мы теряем здесь лодку, и вакцинация – лучшее вложение, и мы должны вложить туда все наши силы (наши усилия)», – сказал он. CNBC “Уличные указатели Европы”.
«Наши прогнозы показывают, что Европа вернется к докризисному уровню (росту) к 2022 году, затем мы увидели хаос вакцинации и начали думать:« Неужели мы действительно ставим под угрозу выздоровление здесь? »… Проблема в том, что «Мы проводим вакцинацию в четыре раза медленнее, чем в Великобритании. Соединенные Штаты здесь», добавляя: «Это действительно большая проблема, потому что это приведет к восстановлению ВВП Европы к 2021 году или остановит его».
—- Аннет Вайсбах из CNBC внесла свой вклад в эту статью.