Германия заключает газовую сделку с Катаром, чтобы снизить зависимость от России | Новости нефти и газа

Германия стремилась уменьшить свою энергетическую зависимость от России с тех пор, как Москва вторглась в Украину.

Немецкий чиновник заявил, что Германия и Катар заключили долгосрочный энергетический союз, поскольку крупнейшая экономика Европы стремится меньше зависеть от российских источников энергии.

Россия, крупнейший поставщик газа в Германию, и министр экономики Германии Роберт Хебек предприняли несколько попыток уменьшить зависимость Германии от России после ее оккупации соседней Украины.

Эмир Катара шейх Тамим бин Хамад Аль Тани встретился с Хабебом в воскресенье, чтобы обсудить пути улучшения двусторонних отношений, особенно в области энергетики, говорится в заявлении суда эмира.

Представитель министерства экономики Германии в Берлине подтвердил заключение соглашения в воскресенье.

«Компании, которые пришли в Катар вместе с Хабеком, сейчас ведут переговоры по контракту с катарской стороной», — сказал представитель.

В заявлении Катара годами пытались осуществить поставки в Германию, но переговоры так и не привели к твердым договоренностям.

Катар заявил, что договорился с Германией о том, что «соответствующие предприятия возобновят переговоры и продолжат обсуждение долгосрочных поставок СПГ».

Хабеб встретился с совместным министром энергетики Катара Саадом Шериданом Аль-Кафи в Дохе, где они обсудили энергетические связи и сотрудничество между Катаром и Германией, одним из ведущих мировых экспортеров природного газа, и пути их расширения. Из Аль-Кафи.

В конце февраля канцлер Германии Олаф Шоулз объявил о строительстве двух новых терминалов для сжиженного природного газа в ответ на то, что некоторые критики назвали чрезмерной уверенностью Германии в российском газе. Эти терминалы должны быть установлены в Брунсбюттеле и Вильгельмсхафене на севере Германии.

После вторжения России в Украину Германия приостановила проект газопровода «Северный поток — 2», предназначенного для доставки российского природного газа напрямую в Германию через Балтийское море.

Германия хочет постепенно отказаться от производства атомной энергии к концу этого года, и наблюдатели задаются вопросом, как крупнейшая экономика Европы сможет удовлетворить все свои потребности в энергии.