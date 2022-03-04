Германия зарегистрировала более 18 тысяч беженцев из Украины

Пожар на одной из крупнейших в Европе атомных электростанций был потушен после сильной бомбардировки российскими войсками рано утром в пятницу, при этом крупные украинские города подверглись атаке со стороны сил вторжения.

Вот что вам нужно знать сегодня:

Тушение пожара на АЭС: огонь в Запорожский атомный энергетический комплекс Первоначально это вызвало опасения возможной аварии, но с тех пор пожар был потушен. Международное агентство по атомной энергии также заявило, что реакторы на станции безопасны, и никаких радиоактивных материалов не выбрасывалось.

Однако глава Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Мариано Гросси заявил, что «беспрецедентно» эксплуатировать атомную электростанцию, когда поблизости бушуют военные действия.

Летят заряды: Президент Украины Владимир Зеленский возглавил хор лидеров, которые осудили Кремль за преднамеренный расстрел завода. Глава НАТО Йенс Столтенберг сказал, что столкновения на ядерном объекте продемонстрировали «безрассудство этой войны», а министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб сказал, что «очень трудно поверить, что это было сделано не специально».

Украинская атомная компания заявила, что руководство станции в настоящее время действует под прицелом.

Минобороны России отвергло обвинения. Представитель заявил, что его силы взяли под контроль завод и прилегающие территории в понедельник, но рано утром в пятницу были атакованы «украинской диверсионной группой».

Российское правительство регулярно заявляло без каких-либо доказательств, что украинское правительство проводит «провокации», чтобы спровоцировать военный ответ со стороны западных правительств.

Крупные города под ударом: Россия ставит Осада главного украинского города Мариуполя. Заместитель мэра юго-восточного города заявил, что город «окружен» российскими войсками и остро нуждается в военной и гуманитарной помощи.

На северо-востоке Украины в результате российских обстрелов погибли 34 мирных жителя. Харьковская область В течение 24 часов экстренные службы сообщили в четверг. Мэр Харькова заявил, что российские военные «намеренно пытаются уничтожить украинский народ», потому что они нацелены на гражданские районы. Российские войска продвигаются к Одессастратегически важный город на южном побережье.

Разговоры заканчиваются без прорываУкраинский переговорщик заявил в четверг, что второй раунд переговоров с Россией не дал никаких результатов, которые нужны Украине.

Однако гуманитарные коридоры для гражданских лиц Согласовано с обеих сторон. Сегодня, сказал Зеленский, мир увидит, сработают ли эти полосы.

Обострение гуманитарного кризиса: По оценкам Организации Объединенных Наций, более 10 миллионов человек могут покинуть свои дома В Украине в том числе 4 млн человек могут пересечь границу с соседними странами. Бежало уже более миллиона человек. Вы хотите помочь? Вы можете узнать, как поддержать гуманитарную деятельность в Украине здесь.