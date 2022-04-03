Германия заявляет, что Запад согласен на дополнительные санкции против России после убийства Бучи

Министр Германии призвал ЕС занять более жесткую позицию в отношении импорта газа

Украина призывает к ужесточению санкций против России

Россия заявила, что Запад объявил экономическую войну

Львов, Украина (Рейтер) — Германия заявила в воскресенье, что Запад согласится на дополнительные санкции в отношении России в ближайшие дни после того, как Украина обвинила российские войска в совершении военных преступлений под Киевом, усилив и без того массивное экономическое давление на страну. вторжение.

Российская экономика переживает самый серьезный кризис со времен распада Советского Союза в 1991 году после того, как США и их союзники 24 февраля ввели жесткие санкции в связи с вторжением Путина в Украину.

В воскресенье Россия отрицала ответственность своих сил за гибель мирных жителей в городе Буча и заявила, что Украина устроила шоу для западных СМИ.

Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить бесплатный неограниченный доступ к Reuters.com регистр

Рейтер видел тела, разбросанные по всему городу. У одного из них, казалось, были связаны руки белой тканью, и ему прострелили рот. Президент Украины Владимир Зеленский обвинил Россию в геноциде. Подробнее

Он предупредил Запад о введении дополнительных санкций.

«Путин и его сторонники ощутят на себе последствия» своих действий, заявил канцлер Германии Олаф Шольц в заявлении для журналистов.

Министр обороны Германии Кристин Ламбрехт заявила, что Европейский Союз должен обсудить прекращение импорта российского газа. Подробнее

Германия, крупнейшая экономика Европы, до сих пор сопротивлялась призывам запретить импорт энергоносителей из России, заявляя, что ее экономика и экономика других европейских стран слишком сильно зависят от нее. Россия обеспечивает 40% потребности Европы в газе.

Министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо заявил, что события в Буче «запустили волну возмущения, которая приведет к новым санкциям», и не исключил, «что в ближайшие часы может состояться обсуждение вопроса импорта углеводородов из России». Об этом он заявил в программе на итальянском канале Rai 3: «Он добавил, что Италия не будет накладывать вето на пятый пакет санкций.

Соединенные Штаты заявили, что виновные в любых военных преступлениях должны быть привлечены к ответственности, Великобритания заявила, что ужесточила свои санкции, а Франция осудила «серьезные нарушения» со стороны российских войск в Украине.

Разбитые гражданские автомобили видны на улице, пока продолжается наступление России на Украину, в городе Буча Киевской области, Украина, 1 апреля 2022 года. REUTERS/ Александр Ратошняк Подробнее

Штрафы

Кремль заявляет, что западные санкции — самые обременительные в современной истории — равносильны объявлению экономической войны, и что Москва теперь будет смотреть на восток в отношении таких партнеров, как Китай и Индия.

В значительной степени изолированная от экономики Запада, Россия сталкивается с самым большим экономическим спадом за последние десятилетия, в то время как цены растут. Путин заявил, что Запад ничего не понимает в России, если считает, что россияне попадут под санкции.

Однако отключение российского газа — или большего количества российских природных ресурсов — остановит рост крупнейшей экономики Европы, поднимет цены на энергоносители до рекордного уровня и вызовет инфляционный шок в мировой экономике.

Россия, поставлявшая газ в Европу с 1970-х годов, лишится сотен миллиардов долларов валютной выручки. Скорее всего, она ужесточит свой ответ на «экономическую войну» Запада.

«Мир намного больше Европы, а на самом деле Россия намного больше Европы, поэтому рано или поздно у нас будет диалог независимо от того, чего хотят люди за океаном», — заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Украина призвала к полному запрету нефти, газа и угля, запрету российских судов и грузов, а также отключению всех российских банков от системы SWIFT.

Российское вторжение в Украину 24 февраля привело к гибели тысяч людей и перемещению миллионов людей.

Путин говорит, что «специальная военная операция» на Украине необходима, потому что Соединенные Штаты использовали Украину, чтобы угрожать России, а Москве приходилось защищаться от преследований русскоязычных со стороны Украины.

Украина заявляет, что Москва начала агрессивную войну, а обвинения Путина в преследовании — чепуха.

Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить бесплатный неограниченный доступ к Reuters.com регистр

Сценарист: Гай Фолконбридж, монтаж: Александра Хадсон и Чидзу Номияма

Наши критерии: Принципы доверия Thomson Reuters.