Германия и Франция призывают пророссийские силы и Украину соблюдать режим прекращения огня | Новости | ДВ

Германия и Франция в четверг призвали украинские военные и пророссийские сепаратистские силы соблюдать возобновленное прекращение огня на востоке Украины.

«Мы призываем стороны соблюдать режим прекращения огня и продолжить обсуждение следующих шагов в гуманитарной сфере, например, открытие пропускных пунктов и передачу заключенных», — говорится в совместном заявлении Берлина и Парижа.

Это произошло после того, как Украина заявила в четверг, что «вооруженные формирования Российской Федерации» трижды нарушили последнее соглашение о прекращении огня.

До достижения перемирия Украина и Россия обвиняли друг друга в наращивании сил для военных действий в сепаратистском Донбассе.

Президент России Владимир Путин опроверг планы вторжения в Украину

Переговоры США и России по безопасности

Однако президент России Владимир Путин заявил, что Москва не хочет конфронтации с Украиной.

Выступая на марафонской пресс-конференции, Путин сказал, что готовность Соединенных Штатов обсуждать оборонные предложения России, направленные на сдерживание расширения НАТО на восток, была «позитивной».

«В начале этого года американские партнеры сказали нам, что готовы начать эту дискуссию и эти переговоры», — сказал Путин.

Пресс-секретарь президента Джо Байдена Джен Заки заявила, что США еще не договорились о времени и месте новых переговоров с Путиным.

В последние месяцы Россия разместила войска у границы с Украиной.

Киев и некоторые западные спецслужбы предупреждали о возможности российского вторжения в Украину, как в 2014 году Москва аннексировала Крымский полуостров.

Во время своей пресс-конференции Путин обвинил Украину в том, что она «пытается превратить Россию в страну против России и продолжает промывать мозги современным оружием и людям».

Псаки тем временем сказал: «Хорошие факты — это забавно, и факты ясно дают понять, что единственная агрессия, которую мы видим на границе между Россией и Украиной, — это военная структура россиян и воинственная риторика российского лидера».

Западная дипломатия в разгаре

Госсекретарь Великобритании Лиз Трасс заявила, что говорила с госсекретарем США Энтони Блингеном об оккупации Россией Украины.

Он написал в Твиттере, что они согласились с тем, что вторжение России «вызовет крупную стратегическую ошибку и серьезные последствия».

Тем временем Блинкен обсудил ситуацию на границе с Украиной с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.

«Они обсудили двусторонний подход НАТО к России.

lo/msh (AP, AFP, dpa, Reuters)