Немецкие официальные лица раскритиковали планы французской Framatom по производству ядерного топлива в рамках совместного предприятия с российской Росатомом на объекте в западной Германии и заявили в четверг, что рассмотрят возможность отклонения запроса на это.

Официальные лица Нижней Саксонии получили заказ на установку ANF Framatome в Лингене, недалеко от немецко-голландской границы, на производство шестиугольных топливных стержней, используемых в реакторах с активной водой советской конструкции. Эти реакторы, известные под аббревиатурой ВВЭР, широко распространены в Восточной Европе, а топливо будет производиться по лицензии государственного Росатома.

Министр энергетики Нижней Саксонии Кристиан Мейер заявил: «Ведение бизнеса с (президентом России) Путиным должно прекратиться, и это относится также и особенно к ядерному сектору».

Он добавил, что было бы неправильно усиливать зависимость атомной отрасли от России за счет прямого или косвенного участия Росатома на объекте в Лингене «в свете жестокой энергетической войны Путина против Европы».

Высокопоставленный немецкий чиновник по атомной энергии заявил, что заявка ANF сейчас находится под пристальным вниманием федеральных и государственных властей из-за причастности Росатома.

«Мы с особой обеспокоенностью относимся к влиянию Росатома в Европе», — сказал Геррит Нихаус, глава отдела ядерной безопасности министерства окружающей среды Германии. Росатом — это подразделение (российского) государства, занимающееся военным ядерным управлением и производством ядерного оружия. Естественно, мы хотим сопротивляться этому влиянию».

Он обвинил Росатом в причастности к оккупации самолета Россией. Запорожская АЭС в Украинекоторый является крупнейшим в Европе.

Нихаус отметил, что Европейский Союз не навязывал того же Санкции в отношении российской атомной отрасли Как и в добыче ископаемого топлива в России. Это создает юридическую проблему для властей Германии в предотвращении участия Росатома.

«Но я могу объявить, что наш надзор за ядерными законами будет осуществляться настолько далеко, насколько это возможно с точки зрения закона», — сказал он. «Особенно когда речь идет об условиях утверждения и причинах отказа, мы очень внимательно рассмотрим варианты, которые у нас есть, чтобы учесть негативное влияние государственной компании, такой как «Росатом».

Ни Framatome, ни его владелец EDF сразу не ответили на запрос о комментариях.