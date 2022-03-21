Германия наконец-то готовится нанести вред Путину согласием Катара снизить зависимость России от энергоресурсов | наука | Новости

Канцлер Германии Олаф Шульц подписал долгосрочное энергетическое соглашение с Катаром, поскольку страна стремится снизить свою зависимость от российского газа. Этот шаг является серьезным ударом по вторжению президента России Владимира Путина в Украину, поскольку нефть и газ составляют наибольшую долю экспорта Москвы в остальной мир.

Германия является крупнейшей экономикой в ​​Европейском союзе и особенно уязвима, поскольку зависит от России примерно на 40% импорта газа.

После российского вторжения в Украину министр экономики Германии Роберт Хабек выступил с рядом инициатив по снижению энергетической зависимости Берлина от России.

Г-н Хабек в сопровождении лидеров немецкого бизнеса объявил о сделке после подписания соглашения в Дохе.

Он сказал: «Приятно сказать, что было очень согласовано вступить в долгосрочное энергетическое партнерство — сотрудничество.