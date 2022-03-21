Германия наконец-то готовится нанести вред Путину согласием Катара снизить зависимость России от энергоресурсов | наука | Новости

Канцлер Германии Олаф Шульц подписал долгосрочное энергетическое соглашение с Катаром, поскольку страна стремится снизить свою зависимость от российского газа. Этот шаг является серьезным ударом по вторжению президента России Владимира Путина в Украину, поскольку нефть и газ составляют наибольшую долю экспорта Москвы в остальной мир.
Германия является крупнейшей экономикой в Европейском союзе и особенно уязвима, поскольку зависит от России примерно на 40% импорта газа.
После российского вторжения в Украину министр экономики Германии Роберт Хабек выступил с рядом инициатив по снижению энергетической зависимости Берлина от России.
Г-н Хабек в сопровождении лидеров немецкого бизнеса объявил о сделке после подписания соглашения в Дохе.
Он сказал: «Приятно сказать, что было очень согласовано вступить в долгосрочное энергетическое партнерство — сотрудничество.
«Компании, которые сейчас участвуют в этой поездке, вступят в договорные переговоры с катарской стороной».
Представитель министерства экономики Германии подтвердил сделку, заявив: «Компании, которые пришли в Катар с (г-ном Хабеком), теперь вступят в договорные переговоры с катарской стороной».
Катар в своем заявлении заявил, что договорился с Германией о том, что «ее коммерческие структуры возобновят и продвинут переговоры о долгосрочных поставках СПГ».
Катар является третьим по величине экспортером природного газа в мире после России и США и поставляет 143 700 миллионов кубометров газа.
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Ямал-Европа — один из магистральных газопроводов, питающих Европейский Союз природным газом. Но он не единственный.
Потоки российского газа в Европу по другим трубопроводам, включая «Северный поток-1» через Балтийское море, во вторник утром стабилизировались.
Данные оператора показали, что потоки через Nord Stream 1 были постоянными на уровне 71 952 390 кВтч.
Теперь страна и остальная часть Европейского Союза столкнулись с потенциальным энергетическим кризисом.
Ранее в этом месяце Россия пригрозила прекратить поставки природного газа в Европу по газопроводу «Северный поток-1» в ответ на санкции, введенные в связи с вторжением в Украину.
Газопроводы, идущие из России
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