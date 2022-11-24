Германия, обожженная чрезмерной зависимостью от российского газа, теперь обещает покончить с зависимостью от торговли с Китаем.

Лидеры Германии заявили, что страна хочет уйти от зависимости от торговли с Китаем.

Зависимость Германии от российского газа привела к переосмыслению внешней политики Берлина.

Германия переосмысливает свою внешнюю политику — теперь она пообещала отказаться от своей зависимости от Китая в торговле, обожженной чрезмерной зависимостью от России в отношении газа.

«Мы избавляемся от неудач в энергетической и торговой политике, которые привели нас к односторонней зависимости от России и Китая, в частности», — заявил канцлер Олаф Шольц в Бундестаге, нижней палате парламента Германии. Рейтер упомянул.

Германия, промышленный центр и крупнейшая экономика в Европе, зависит от природного газа по трубопроводам из России. 35% импорта топлива в страну. Но Россия прекратила поставки природного газа через магистральный трубопровод, что привело к энергетическому кризису в Германия И дальше.

С тех пор крупнейшая экономика Европы начала диверсифицироваться, отказавшись от российского природного газа, импортируя СПГ из других стран, и борется за добычу газа. базовая инфраструктура для ускорения трансформации.

Я также извлек урок из Политика России.

«Ошибка подчинения, как в случае с Россией, больше не повторится», — отдельно сказал Шульц на форуме, организованном во вторник изданием Sueddeutsche Zeitung. Рейтер.

Министр экономики страны Роберт Хабек заявил во вторник на пресс-конференции в Париже, что Берлин планирует уменьшить свою зависимость от Китая и ограничит инвестиционные субсидии для немецких компаний, ведущих бизнес в Китае. Агентство Франс Пресс упомянул. В частности, Берлин работает над новой торговой политикой с Китаем, чтобы снизить зависимость от китайского сырья, аккумуляторов и полупроводниковых микросхем. Рейтер сообщалось в сентябре.

Согласно отчету, это может стать проблемой для администрации Шольца, поскольку Китай является крупнейшим торговым партнером Германии шесть лет подряд. Берлинское статистическое управление.

В октябре немецкие компании отказались от предложения Минэкономики ограничить инвестиции в Китай. Рейтер упомянул.

«Мы можем только предостеречь Германию от отхода от Китая», — заявил в то время агентству Рейтер глава бизнес-альянса Mittelstand Маркус Гергер.