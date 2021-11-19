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Германия осуждает выпуск Россией дипломатических нот по Украине | Новости | DW

19 ноября, 2021
Vsevolod Egorov

В четверг министерство иностранных дел Германии заявило, что Россия нарушила дипломатические протоколы, опубликовав страницы дипломатических писем с подробным описанием ключевых многосторонних переговоров о восстании на востоке Украины.

Обнародованные в среду письма были отправлены министром иностранных дел России Сергеем Лавровым министру иностранных дел Германии Хайко Моссу ​​и министру иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриану.

Лавров заявил, что это было публичное искажение дипломатической позиции Москвы в отношении продолжения переговоров.

9 ноября Париж обвинил Москву в отказе согласиться на встречу министров с Францией, Украиной и Германией для обсуждения пророссийского сепаратистского мятежа на востоке Украины в рамках переговоров, известных как Нормандский формат.

Россия обнародовала 28 страниц дипломатических документов, в которых министр иностранных дел Лавров заранее заявил, что не будет присутствовать на встрече 11 ноября.

Согласно документам, найденным DW, у Лаврова был «очень плотный график» в Москве 11 ноября, и он написал, что «неразумно» публично объявлять дату встречи в нормандском стиле.

«Когда подходы России к разрешению внутреннего конфликта на Украине и организации встречи в Нормандии искажаются, у нас нет другого выбора, кроме как предпринять некачественные действия и обнародовать нашу переписку», — сказал Лавров.

Так называемая «Нормандская четверка», в которую входят представители Украины, Германии, Франции и России.

‘Нарушение дипломатических процедур’

«Мы считаем этот шаг нарушением дипломатических процедур», — говорится в заявлении МИД Германии в четверг.

Германия и Франция в течение нескольких месяцев активно работали над продолжением переговоров по конфликту на востоке Украины и над претворением в жизнь твердой мирной повестки дня.

Министерство иностранных дел Германии заявило, что внесло «много твердых» предложений на встречу министров иностранных дел, которые Россия «отклонила».

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Министерство иностранных дел Франции заявило, что подход России «противоречит дипломатическим правилам и практике».

Меркель: выступление на Украине важнее просочившихся писем

На пресс-конференции в Берлине в четверг вечером канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что она «не удивлена» опубликованием заметок и сожалеет, что «нечего скрывать» и что новый раунд переговоров по Украине не состоялся. . Смог двигаться вперед.

«Причины отсутствия встречи министра иностранных дел, конечно, совершенно разные со стороны французов и немцев, с одной стороны, и с другой стороны, со стороны России», — сказала Меркель.

Меркель сказала, что говорила с президентом России Владимиром Путиным о проведении встречи в нормандском стиле во время ее президентства.

«Я хотела провести встречу руководства, но, к сожалению, не состоялась», — сказала Меркель.

«Публикация письма не изменит этого, потому что, на мой взгляд, встреча должна была состояться», — добавил он.

Что такое нормандская форма?

В течение многих лет правительства Германии и Франции были в авангарде усилий по установлению мира между Россией и Украиной в восточном Донбассе.

Путин из России, Макрон из Франции, Меркель из Германии и Желенский из Украины совершили пешую прогулку по Парижу.

Последний саммит в форме Нормандии прошел в 2019 году.

Впервые в 2014 году, после российской аннексии Крымского полуострова.

Во время празднования Дня Д в 2014 году на севере Франции в так называемом нормандском формате, названном в честь первого места переговоров, собрались лидеры России, Украины, Германии и Франции.

В связи с обострением напряженности на востоке Украины в последнее время участились призывы к международному посредничеству.

По оценкам Украины, в настоящее время на границе с Россией находится 100 000 российских военнослужащих.

В понедельник министры иностранных дел Германии и Франции выступили с заявлением в поддержку Украины, в котором призвали Россию «принять позицию контроля и предоставить прозрачную информацию о своих военных операциях».

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Последний президентский саммит Normandy Form прошел в декабре 2019 года в Париже. Серия саммитов, запланированных на 2020 год в Берлине, все еще не завершена.

Отредактировал: Фарах Бхагат

Автор информационного агентства Reuters

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