Германия осуждает выпуск Россией дипломатических нот по Украине | Новости | DW

В четверг министерство иностранных дел Германии заявило, что Россия нарушила дипломатические протоколы, опубликовав страницы дипломатических писем с подробным описанием ключевых многосторонних переговоров о восстании на востоке Украины.

Обнародованные в среду письма были отправлены министром иностранных дел России Сергеем Лавровым министру иностранных дел Германии Хайко Моссу ​​и министру иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриану.

Лавров заявил, что это было публичное искажение дипломатической позиции Москвы в отношении продолжения переговоров.

9 ноября Париж обвинил Москву в отказе согласиться на встречу министров с Францией, Украиной и Германией для обсуждения пророссийского сепаратистского мятежа на востоке Украины в рамках переговоров, известных как Нормандский формат.

Россия обнародовала 28 страниц дипломатических документов, в которых министр иностранных дел Лавров заранее заявил, что не будет присутствовать на встрече 11 ноября.

Согласно документам, найденным DW, у Лаврова был «очень плотный график» в Москве 11 ноября, и он написал, что «неразумно» публично объявлять дату встречи в нормандском стиле.

«Когда подходы России к разрешению внутреннего конфликта на Украине и организации встречи в Нормандии искажаются, у нас нет другого выбора, кроме как предпринять некачественные действия и обнародовать нашу переписку», — сказал Лавров.

Так называемая «Нормандская четверка», в которую входят представители Украины, Германии, Франции и России.

‘Нарушение дипломатических процедур’

«Мы считаем этот шаг нарушением дипломатических процедур», — говорится в заявлении МИД Германии в четверг.

Германия и Франция в течение нескольких месяцев активно работали над продолжением переговоров по конфликту на востоке Украины и над претворением в жизнь твердой мирной повестки дня.

Министерство иностранных дел Германии заявило, что внесло «много твердых» предложений на встречу министров иностранных дел, которые Россия «отклонила».

Министерство иностранных дел Франции заявило, что подход России «противоречит дипломатическим правилам и практике».

Меркель: выступление на Украине важнее просочившихся писем

На пресс-конференции в Берлине в четверг вечером канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что она «не удивлена» опубликованием заметок и сожалеет, что «нечего скрывать» и что новый раунд переговоров по Украине не состоялся. . Смог двигаться вперед.

«Причины отсутствия встречи министра иностранных дел, конечно, совершенно разные со стороны французов и немцев, с одной стороны, и с другой стороны, со стороны России», — сказала Меркель.

Меркель сказала, что говорила с президентом России Владимиром Путиным о проведении встречи в нормандском стиле во время ее президентства.

«Я хотела провести встречу руководства, но, к сожалению, не состоялась», — сказала Меркель.

«Публикация письма не изменит этого, потому что, на мой взгляд, встреча должна была состояться», — добавил он.

Что такое нормандская форма?

В течение многих лет правительства Германии и Франции были в авангарде усилий по установлению мира между Россией и Украиной в восточном Донбассе.

Последний саммит в форме Нормандии прошел в 2019 году.

Впервые в 2014 году, после российской аннексии Крымского полуострова.

Во время празднования Дня Д в 2014 году на севере Франции в так называемом нормандском формате, названном в честь первого места переговоров, собрались лидеры России, Украины, Германии и Франции.

В связи с обострением напряженности на востоке Украины в последнее время участились призывы к международному посредничеству.

По оценкам Украины, в настоящее время на границе с Россией находится 100 000 российских военнослужащих.

В понедельник министры иностранных дел Германии и Франции выступили с заявлением в поддержку Украины, в котором призвали Россию «принять позицию контроля и предоставить прозрачную информацию о своих военных операциях».

Последний президентский саммит Normandy Form прошел в декабре 2019 года в Париже. Серия саммитов, запланированных на 2020 год в Берлине, все еще не завершена.

Отредактировал: Фарах Бхагат

Автор информационного агентства Reuters