Германия предлагает сотрудничество в области возобновляемых источников энергии, чтобы разрядить напряженность в отношениях с Россией

Министр экономики и защиты климата Германии Роберт Хабек на заседании нижней палаты парламента в Берлине, Германия, 13 января 2022 года. REUTERS/Hannibal Hanschke/File Photo

БЕРЛИН, 21 января (Рейтер) — Министр экономики Германии Роберт Хабек хочет экономически привлечь Россию, сотрудничая в сфере поставок возобновляемых источников энергии, чтобы помочь снизить напряженность вокруг Украины, сказал он журналу Der Spiegel в интервью, опубликованном в пятницу.

«Мы также должны подумать о новых сферах бизнеса, которые могут помочь обеим сторонам выйти из этой конфронтационной позиции», — сказал журналу Хабек, который также является вице-канцлером.

Высокопоставленные российские и американские дипломаты должны встретиться в пятницу в Швейцарии, чтобы обсудить усиление напряженности вокруг Украины после того, как череда встреч между официальными лицами обеих сторон на прошлой неделе не привела к каким-либо прорывам. читать далее

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Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок в четверг призвала Россию отказаться от эскалации ситуации, предупредив, что в случае агрессивных действий Россия столкнется с целым рядом санкций.

Германия готова защищать фундаментальные ценности в условиях противостояния, даже если это означает высокую экономическую цену, заявил Бербок днем ​​ранее в Москве. читать далее

Что касается возможности исключения России из международной платежной системы Swift, Хабек, член партии зеленых, сказал, что нет смысла «перечислять санкции абстрактно».

Однако он добавил, что это «крайняя экономическая санкция» и что его целью является деэскалация.

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Репортаж Кирсти Нолл Редактирование Марк Поттер

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