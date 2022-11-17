Германия предупредила о нехватке нефти внутри страны, когда в январе вступит в силу общеевропейское эмбарго на российскую нефть, что является еще одним признаком беспорядков, которые энергетический кризис Европы обрушивает на крупнейшую экономику континента.

Предупреждение прозвучало в ответ на вопрос депутатов от оппозиционных христиан-демократов об энергетической безопасности в Восточной Германии, где расположены два крупных нефтеперерабатывающих завода, которые в значительной степени зависят от российской нефти.

один из них, Шведтявляется крупным поставщиком бензина, дизельного топлива, керосина для реактивных двигателей и мазута для региональной экономики, обслуживая крупных внутренних потребителей, таких как международный аэропорт Берлина.

В своем ответе правительство подробно описало свои усилия по диверсификации Schwedt от импорта российской нефти, но признало, что эмбарго может вызвать проблемы для экономики Восточной Германии.

«В зависимости от сценария нельзя исключать временный дефицит внутреннего предложения и рост цен», — говорится в ответе министров.

Они сравнили это с заторами, которые образовались на юге Германии летом, когда из-за высоких температур повышалось кровяное давление. Значительное падение уровня воды на Рейне, нарушив судоходство и повысив транспортные расходы на главном торговом водном пути Европы.

Санкции ЕС в отношении морского экспорта российской нефти вступают в силу 5 декабря и являются ключевой частью усилий блока по лишению президента России Владимира Путина миллиардов долларов дохода для финансирования его войны против Украины.

Венгрия, Словакия и Чехия договорились о временном освобождении от эмбарго, утверждая, что альтернативы российской нефти нет. Все трое в значительной степени зависят от трубопровода Дрогба, который идет прямо из России.

Но несмотря на то, что Schwedt и еще один восточный нефтеперерабатывающий завод Leona также связаны с Дрогба, Берлин заявил, что полностью введет запрет к концу этого года без исключения. Польша согласилась сделать то же самое.

В сентябре правительство пошло дальше, Захват Шведта Он принадлежит российскому нефтяному гиганту «Роснефть».

В своем ответе депутатам ХДС правительство заявило, что влияние снижения добычи на Шведте и Леоне в результате перебоев с поставками российской нефти будет «сложным, но управляемым».

В нем говорится, что в настоящее время Шведт пытается обеспечить альтернативные поставки по двум разным трубопроводам — один из немецкого порта Росток на Балтийском море, а другой — из польского порта Гданьск.

Правительство заявило, что трубопровод Росток-Шведт «был и остается важной опорой для поставок нероссийской сырой нефти в Россию». [the Schwedt refinery]В настоящее время он может прокачивать 5–6,8 млн тонн нефти в год в Шведт, но в результате проведения опытно-конструкторских работ его мощность должна увеличиться примерно до 9 млн т в год.В сентябре правительство объявило о выделении 400 млн евро на финансирование модернизации.

Министры настаивали на том, что трубопровод может обеспечить Шведту «минимальный технически необходимый объем» для обеспечения нормальной работы. Однако критики российского нефтяного эмбарго отмечают, что для работы на полную мощность Schwedt требуется около 12 миллионов тонн сырой нефти в год.

По словам официальных лиц, вариант с Гданьском все еще находится на рассмотрении.Первый нефтяной танкер, который должен быть доставлен в Шведт через Гданьск, прибыл на нефтеперерабатывающий завод на прошлой неделе.

Но в своем ответе ХДС правительство ослабило ожидания того, что трубопровод Гданьск-Шведт может стать основным источником поставок для НПЗ. В нем говорилось, что линия имеет «ограниченную» способность перекачивать нефть в Шведт, потому что она снабжает Леону и нефтеперерабатывающие заводы в Польше.

«Принимая во внимание существующие технические возможности, требования и потенциал для улучшения, правительство приветствует объемы около 2-3 миллионов тонн в год» через Гданьский трубопровод, говорится в сообщении.