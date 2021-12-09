Германия предупреждает Россию о «высокой политической и экономической цене», если она пойдет против Украины

В четверг министр иностранных дел Германии предупредил Россию, что она заплатит «высокую политическую и экономическую цену», если вторгнется в Украину.

«Территориальная целостность и суверенитет Украины не подлежат обсуждению», — заявила Анналина Барбук в Париже во время своей первой зарубежной поездки на следующий день после вступления в должность. По данным Associated Press,.

Она добавила, что наивысшим приоритетом должно быть предотвращение военной эскалации.

«Россия заплатит высокую политическую и экономическую цену за новое нарушение украинского государства», — сказал Барбок во время совместной пресс-конференции с министром Европы и иностранных дел Франции Жан-Ивом Ле Дрианом. Мы можем найти решения только дипломатическим путем, и оба готовы к активному взаимодействию на личном уровне. [on this matter]. «

Российская армия сосредоточила около 90 000 солдат у границы с Украиной, что усилило напряженность между двумя странами. Однако Россия утверждает, что не вторгнется в Украину, если ее не «спровоцируют».

Во время телефонного разговора в четверг с президентом России Ангелой Меркель Президент России Владимир ПутинВладимир Владимирович Путин «Ночная оборона и национальная безопасность» — Байден: «Силы США в Украине« не на столе »» Пять вещей, на которые стоит обратить внимание на «Саммите демократий» Байдена США должны вернуться к Первым принципам в отношении России и Украины Подробнее Она подчеркнула «большой вклад бывшего премьер-министра Германии в развитие российско-германских отношений» и поблагодарила ее за «годы плодотворного сотрудничества», как сообщает Associated Press со ссылкой на то, как Кремль зачитал призыв.

Сообщается, что в ответ Меркель пожелала Путину успехов в «налаживании диалога» с недавно назначенным канцлером Германии Олафом Шульцем.

В Париже Бирбок заявил, что Германия хочет работать «в унисон с нашими европейскими друзьями» над возможным дипломатическим бойкотом зимних Олимпийских игр в Пекине. Другие страны, включая США, Австралию и Соединенное Королевство, заявили, что не будут посылать дипломатов в Китай в знак протеста против нарушений прав человека в стране.