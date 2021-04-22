Германия предупреждает, что отделение пары от Китая было бы неправильным путем

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас в защитной маске во время встречи с госсекретарем США Энтони Блинкеном в Брюсселе, Бельгия, 14 апреля 2021 года. Reuters / Joanna Geron / Paul

Германия заявила в среду, что Евросоюзу необходимо взаимодействовать с Китаем, несмотря на его многочисленные разногласия, вместо того, чтобы выбирать более изоляционистский подход.

«В Европейском союзе мы описали Китай как партнера, конкурента и систематического конкурента одновременно», – сказал министр иностранных дел Германии Хайко Маас перед гипотетической встречей со своим китайским коллегой Ван И.

«Во всех трех измерениях нам нужны прочные и устойчивые каналы связи с Пекином. Развязка – неправильный путь».

Предупреждение Берлина против размежевания соответствует давно устоявшейся позиции Пекина против размежевания между государствами, в том числе с Китаем, несмотря на их взаимные разногласия.

В прошлом месяце Китай пострадал от серии скоординированных санкций со стороны Соединенных Штатов, Европейского Союза, Великобритании и Канады в связи с сообщениями о принудительном труде в далеком западном регионе Синьцзян, обвинения, которые Пекин отвергает.

Позже, во время встречи с Маасом, государственный советник Китая, министр иностранных дел Ван И сказал, что отношения между Китаем и Германией с прошлого года в целом оставались стабильными.

Ван также сказал, что крупные экономики, такие как Китай и Германия, должны совместно противостоять любому разделению и вместо этого стремиться поддерживать стабильность глобальных производственных и производственных цепочек, согласно заявлению Министерства иностранных дел Китая.

В то же время Китай не согласен ни на какую перекройку идеологических линий, а скорее на нечто большее. Не вступайте в «маленькие группы»Ван сказал и даже произвольно ввел односторонние санкции на основании неверной информации.

На прошлой неделе президент США Джо Байден встретился с премьер-министром Японии Ёсихиде Суга на своем первом личном саммите в Белом доме с момента вступления в должность, и оба лидера заявили, что они разделяют серьезную обеспокоенность по поводу ситуации с правами человека в Гонконге и Синьцзяне.

В обзоре экономического сотрудничества за исключением Китая Байден сказал, что Япония и Соединенные Штаты будут совместно инвестировать в технологический сектор, включая цепочки поставок полупроводников.

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